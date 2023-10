ANCONA Non solo visite ed esami. Il periodo nero del Covid ha avuto pesanti contraccolpi anche sugli interventi chirurgici, allungando i tempi di attesa per prestazioni che richiedono invece un timing estremamente preciso. Una stortura che riguarda in lungo e in largo tutta l’Italia, ma che nelle Marche si fatica di più a correggere. A tracciare il quadro sullo stato dell’arte è stata l’Agenas, l’Agenzia del Ministero della Salute, che ha pubblicato i dati sui tempi di attesa nelle strutture ospedaliere per gli interventi di chirurgia oncologica e per quelli dell’area cardiovascolare.

Per le tipologie classificate come priorità di Classe A (ovvero casi clinici che potenzialmente possono aggravarsi rapidamente al punto da diventare emergenti o, comunque da recare grave pregiudizio alla prognosi) è prevista un’attesa massima di 30 giorni tra data della prenotazione e data dell’effettivo intervento.



L’andamento



Nel 2022 le Marche hanno registrato un trend negativo - sia rispetto al 2019, quindi era pre Covid, sia rispetto al 2021 - tra i peggiori in Italia. Inoltre, stando all’elaborazione dell’Agenas, nella percentuale di persone operate entro il mese, nel 2022 il dato medio nazionale di interventi svolti nei tempi in area oncologica è del 73,78% contro il 62,73 delle Marche.



I settori in esame



Nell’area cardiologica, invece, la media italiana si piazza all’82,31% contro il 67,14 % della nostra regione. Nel 2019, il rispetto dei tempi nelle Marche era stato centrato nel 71,61% dei casi in area cardiovascolare e nel 70,64% in quella oncologica. Ma era il 2019, si dirà: lo tsunami Covid non aveva ancora travolto le strutture ospedaliere regionali, bloccando di fatto per mesi interventi e sale operatorie. Ma la flessione del dato si registra anche rispetto al 2021, quando i 30 giorni di tempo per le priorità di Classe A erano stati rispettati nel 71,4% dei casi per gli interventi in area cardiovascolare e nel 68,45% in quella oncologica.

Nella variazione del rispetto dei tempi di attesa tra il 2022 e il 2021 in area oncologica, risultiamo quartultimi in Italia, con un peggioramento quantificato in un -8,36%: fanno peggio di noi solo Valle d’Aosta (-17,74%), Sardegna (-10,91%) e Sicilia (+9,41%). Non va meglio in area cardiovascolare, dove le Marche si piazzano al terzultimo posto a livello nazionale, diminuendo gli interventi che sono riusciti a centrare la deadline dei 30 giorni del 5,96% nel 2022 rispetto all’anno precedente. La maglia nera va in questo caso al Molise (-15,72%), seguito dal Friuli Venezia Giulia (+10,4%). Poi arriviamo noi.

Insomma, i freddi numeri dell’Agenas certificano l’allungamento dei tempi di attesa anche negli interventi chirurgici più prioritari.



L’affondo





Una disfunzione finita al centro di un’interrogazione del consigliere regionale del Pd Antonio Mastrovincenzo, secondo cui «la giunta Acquaroli finge di non sapere che in base a un Decreto Ministeriale del 2015, ogni struttura ospedaliera andrebbe classificata come struttura di secondo livello, di primo livello, di base o di area disagiata». Palazzo Raffaello, il j’accuse del consigliere, «non ha ancora predisposto la classificazione degli ospedali, ad eccezione dell’Azienda ospedaliero universitaria delle Marche e dei tre ospedali di area disagiata di Pergola, Cingoli, Amandola, fingendo che si possa lasciare tutto così com’è e cioè non funzionante». Per l’esponente dem «si lasciano funzionare nelle Marche tanti mezzi ospedali e alcuni finti ospedali. In questo modo la ridondanza e conseguente inefficienza di strutture e reparti ospedalieri sta determinando una fuga dei professionisti nel privato e il ricorso ai medici delle cooperative». In un sistema, come quello sanitario, dove tutto si tiene, basta far cadere un solo tassello per ottenere l’effetto domino.