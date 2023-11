ANCONA - La tempesta Ciaran ha solo sfiorato le Marche - con molto vento e piovaschi sparsi - e c’è da tirare un sospiro di sollievo, visto cos’è accaduto in altre regioni, soprattutto in Toscana, dove si contano 6 morti e due dispersi. E proprio per la Toscana sono partiti ieri mattina due moduli di supporto dei vigili del fuoco delle Marche, per dare man forte ai colleghi. Dai comandi di Macerata e Ascoli Piceno sono partiti operatori con piattaforma tridimensionale e da Ancona il personale del Nucleo Sommozzatori.

APPROFONDIMENTI IL METEO Fiastra, danni per il vento forte e disagi da maltempo: il sindaco ringrazia la Protezione Civile IL METEO Pioraco, forti piogge nella notte e in mattinata: il fiume Potenza preoccupa ma è tenuto sotto controllo L'ALLERTA Pesaro, raffiche di vento fino a 120 all'ora. Anche i sindaci lanciano gli appelli alla prudenza



Nelle Marche a causare problemi è stato soprattutto il vento. Alle ore 23 di giovedì sul monte Petrano i sensori hanno registrato raffiche fino a 135 km orari e nella notte sono stati circa 140 gli interventi svolti dai vigili del fuoco nelle 5 province, soprattutto per alberi o rami caduti sulle sedi stradali, infissi e tegole pericolanti, insegne danneggiate. Il vento è continuato durante le giornata di ieri per poi attenuarsi d’intensità nel pomeriggio. Alle 19 il bilancio degli interventi dei vigili del fuoco era salito a 325, che salgono a 411 con quelli di giovedì.



Disagi anche alla circolazione ferroviaria. In mattinata Trenitalia informava che a causa dell’ondata di maltempo anche i treni regionali avrebbero potuto subire cancellazioni, ritardi o interruzioni di percorso, consigliando pertanto, di «evitare o limitare gli spostamenti in treno a quelli strettamente necessari».

Ieri a mezzanotte è cessata l’allerta meteo diramata dalla protezione civile regionale (gialla per temporali e arancione per il vento) e per questo weekend non si annunciano criticità. La temperatura è scesa, dopo la lunga ottobrata: oggi le massime non dovrebbero superare i 20 gradi e le minime in quota si avvicinano allo zero termico (un grado sul Monte Prata). Per oggi «non si prevedono fenomeni significativi», informa il bollettino della protezione civile, che segnala però il rinforzo della ventilazione dalla tarda serata nelle zone montane. Anche per domenica è atteso forte vento, insieme a piogge sparse.