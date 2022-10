Marche spazzolate dal garbino: temperature record, in tre città domani sarà quasi estate. Ecco le previsioni del tempo

Garbino su tutte le Marche. Risultato: temperature record in tutte le Marche. Questo dicono le previsioni del tempo nella nostra regione. Domani, domenica 23 ottobre, previsti 28 gradi a Pesaro, Senigallia e Jesi. Impressionanti i 18 gradi attesi a Macerata alle 5 di mattina di domani. Come se fossimo ancora in estate.

Previsioni per domenica 23 ottobre 2022

Cielo poco o parzialmente nuvoloso per nubi medio-alte di origine orografica alternate a schiarite Precipitazioni assenti. Temperature minime stazionarie e massime in lieve aumento. Venti di brezza tesa o moderati sud-occidentali nelle zone alto-collinari e montane con raffiche fino a vento fresco e di brezza tesa sud-orientali lungo la costa. Mare poco mosso

Previsioni per lunedì 24 ottobre 2022

Cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso per nubi medio-alte di origine orografica. Precipitazioni assenti. Temperature in lieve diminuzione. Venti sud-occidentali di brezza tesa o moderati con rinforzi dal tardo pomeriggio nelle zone interne. Mare poco mosso

Previsioni per martedì 25 ottobre 2022

Cielo nuvoloso con schiarite nel pomeriggio. Precipitazioni assenti. Temperature in aumento. Venti moderati o tesi sud-occidentali con raffiche fino a burrasca forte sulle zone appenniniche e fino a vento forte altrove. Intensità in attenuazione nel pomeriggio Mare poco mosso

Tendenza per i giorni successivi: condizioni stabili e prevalentemente soleggiate per il resto della settimana grazie al consolidamento dell'alta pressione.