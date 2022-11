Le Marche scelgono il "tartufo tutto l'anno": al via il festival itinerante e permanente

ANCONA- «Tartufo tutto l'anno nelle Marche». Con questo titolo è stato presentato il Festival permanente e itinerante del tartufo marchigiano.

Gli eventi

Non si spegneranno i riflettori sul mondo del tartufo marchigiano, con l'imminente conclusione delle principali manifestazioni fieristiche. I fari continueranno ad essere puntati grazie all'Accademia del tartufo nel mondo e agli chef marchigiani coinvolti nel progetto, unico in Italia, presentato oggi – 7 novembre - in Regione dall'assessore all'Agricoltura Andrea Antonini. Il Festival permanente e itinerante del tartufo marchigiano e la rassegna enogastronomica della cucina da tartufo iniezieranno lunedì 14 novembre, nel Montefeltro, al Country House di Cà Virginia (Borgo Massano di Montecalvo in Foglia). Il progetto prevede quattro appuntamenti itineranti, durante l'intero anno, per i quattro principali tartufi presenti nelle Marche.