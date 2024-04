Camion in fiamme sull'A14: chiuso il tratto di autostrada tra Pedaso e Grottammare. Code anche sulla Statale

PEDASO - Ancora guai sul "tratto maledetto" dell'autostrada A14 nel sud delle Marche. Un veicolo in fiamme, infatti, ha portato alla temporanea chiusura del tratto tra Pedaso e Grottmmare in direzione sud. Nell'incidente sarebbero coinvolti due mezzi pesanti, uno dei due in fiamme. La nube di fumo è visibile fino a San Benedetto. In quel tratto il traffico è completamente bloccato. Segnalata coda di 1 km tra Fermo Porto San Giorgio e Grottammare.

Entrata consigliata verso Pescara: Grottammare. Uscita consigliata provenendo da Ancona: Pedaso. L'incidente sta avendo ripercussioni anche sulla viabilità ordinaria: segnalate code e rallentamenti, infatti, anche sulla Statale Adriatica.