Maltempo Marche, Acquaroli al tavolo con il Governo: «Bisogna agire in maniera organica»

ANCONA - Il governatore delle Marche, Francesco Acquaroli, ha partecipato all'incontro a Palazzo Chigi tra il governo e i rappresentanti istituzionali dei territori colpiti dalle alluvioni di maggio. Per il governo, oltre al premier Meloni erano presenti i ministri Tajani, Salvini, Bernini, Calderone, Calderoli, Casellati, Musumeci, Piantedosi, Pichetto Fratin, Santanchè, Schillaci, Valditara, il viceministro Galeazzo Bignami oltre al Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano.

Maltempo, il presidente Acquaroli al Tavolo con il Governo

«Ho ringraziato il presidente del Consiglio Giorgia Meloni e l'intero Esecutivo per l’approccio avuto fin da subito rispetto a quanto accaduto - ha sottolineano Acqauroli in una nota -: mai in precedenza infatti il Governo nazionale era intervenuto in maniera così concreta.

Il Tavolo convocato oggi sarà permanente e sarà coordinato dal ministro Musumeci: ho ribadito l’importanza di agire in maniera organica, superando una visione troppo parcellizzata nell’affrontare le emergenze e mettere in sicurezza il territorio, anche rispetto alla scelta del commissario. Infine, oltre al tema delle risorse, ho ribadito l’importanza di giungere ad un tentativo di semplificazione, volta ad una manutenzione più agevole di argini ed alvei al fine di limitare l’impatto delle precipitazioni sul reticolo idrografico e sull’intero assetto idrogeologico del nostro territorio».