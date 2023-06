LORETO - Zia Marina, in via delle Casette, a Loreto, è la signorina Marina. Molti la ricordano per il ritratto che ne fece il nipote, Silvio Berlusconi, raccontandone un vezzo davanti allo specchio. Pochi ricordano invece i lunghi periodi estivi che trascorreva nella città mariana negli anni Sessanta, vivendo la sua fede nella casa di una coronara, dove spesso la venivano a trovare i nipoti, Silvio e Paolo. Che, per affetto, la viziavano comprandole il gelato.

Ora via delle Casette si chiama via Cesare Maccari, i protagonisti stanno scomparendo, ma i ricordi non si cancellano. Custode di questa memoria è Cristina Castellani che con la signorina Marina ha trascorso gli anni dell’infanzia. La zia di Berlusconi divenne, suo malgrado un personaggio. In più occasioni, ebbe a dire il nipote: «La pubblicità è l’anima del commercio. Questa è l’applicazione di una legge che chiamo di mia zia Marina. Si metteva davanti allo specchio indossando un abito e si diceva da sola in milanese: “Marina come sei bella, Marina come sei bella”. Quando le chiedevo: “Ma zia perché te lo dici da sola?” Mi rispondeva: “Certo, perché non me lo dice nessuno”». Zia Marina non era solo bella, aveva un grande cuore, e il nipote la onorò chiamando con il suo nome la figlia.

«Mi ricordo che la signorina Marina venne a Loreto anche per la mia prima comunione», ricorda la Castellani. Perché l’ospitalità di Loreto si tinse ben presto di affetto famigliare. Dice Cristina: «Nonna Annunziata Castellani era una coronara. Rimase vedova e, come molti lauretani negli anni Sessanta, iniziò ad ospitare i fedeli che arrivavano in pellegrinaggio a Loreto».

Per accrescere le possibilità di accoglienza, negli anni Sessanta abbastanza ridotte, i pellegrini trovavano alloggio nelle famiglie nella via che si trova proprio sotto la basilica. «La zia di Berlusconi è stata due-tre mesi, per diversi anni, da nonna Annunziata. Sebbene l’ospite avesse un po’ di privacy, era una sistemazione molto alla buona: si mangiava e si trascorreva il tempo insieme. Poi la signorina seguiva i riti in Basilica perché era molto devota alla Madonna di Loreto». Proprio in occasione di queste permanenze, i nipoti Silvio e Paolo venivano spesso a Loreto. «Io ero piccola, ma li ricordo bene. Ricordo quando davano i soldi alla zia per comprarsi il gelato. La signorina Marina, poi, è sempre stata vicina alla nostra famiglia, tanto che venne da Milano per la mia prima comunione». Un affetto che non finirà mai.