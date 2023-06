Berlusconi morto, le cinque volte nelle Marche tra bagni di folla e l'approdo con la nave “Azzurra”

ANCONA - Forza Italia e tutto il centrodestra marchigiano è in lutto per la morte di Silvio Berlusconi all'età di 86 anni. Il leader azzurro aveva particolarmente a cuore il partito nelle Marche e dal 1994 ha effettuato cinque visite ufficiali nella nostra regione, in concomitanza con elezioni che avrebbero potuto cambiare le sorti del territorio.

La prima volta arrivò nel 1994, alla Fiera delle pesca di Ancona: un incontro a cui parteciparono numerosi industriali delle Marche.

Un anno che resta nella storia perchè segna l'ingresso in politica di Silvio Berlusconi, avvenuto il 26 gennaio e ufficializzato attraverso un messaggio televisivo preregistrato dello stesso Cavaliere, della durata di 9 minuti, inviato a tutti i telegiornali delle reti televisive nazionali. alla guida di Forza Italia, Berlusconi vinse le elezioni politiche del 27 e 28 marzo.

L'anno dopo, nel maggio del 1995, Silvio Berlusconi - da ex premier - arrivò al Cinema Italia in occasione della campagna elettorale per le Provinciali. Un bagno di folla in centro e a cena si fermò a Villa Quiete con i suoi fedelissimi.

Per rivedere il leader di Forza Italia nelle Marche, i vertici del partito hanno aspettato 5 anni: nel 2000 Silvio Berlusconi approdò nel porto di Ancona con “Azzurra”, la nave della libertà, in occasione delle Regionali del 16 che segnarono la vittoria di Vito d'Ambrosio espressione del centrosinistra e la sconfitta di Maurizio Bertucci, candidato del centrodestra.

L'11 febbraio del 2006 il partito azzurro riuscì a portare il Cavaliere ad Ancona, location Palarossini che in quell'occasione accolse oltre 6mila persone, per le elezioni Politiche.

Nel 2008 tornò ad Ancona, per un comizio a Piazza del Papa.

Nel 2015 Silvio Berlusconi sarebbe dovuto essere protagonista al Teatro delle Muse a sostegno della candidatura in Regione di Gian Mario Spacca, ma la visita è stata annullata a poche ore dall'evento. Le elezioni hanno segnato la vittoria del centrosinistra con Luca Ceriscioli. Gian Mario Spacca esra espressione di Fi, Dc, Ap e della lista civica "Marche 2020".