Silvestri e gli eroi del Covid: «In trincea senza arrendersi». Picchio d'Oro una edizione diversa ma piena di contenuti

ANCONA - Il meglio delle Marche racchiuso in una Giornata, dedicata «alla nostra comunità che in questo momento difficile deve mantenere alta la bandiera dei valori e della tradizione che ci rappresenta». Parola del governatore Francesco Acquaroli, intervenuto ieri all’atipica edizione 2020 della Giornata delle Marche.

In versione digitale, alla presenza delle sole autorità, la kermesse ai tempi del Covid ha visto l’assegnazione del Picchio d’oro al professore e virologo Guido Silvestri, in collegamento da Atlanta dove attualmente risiede e lavora, e del Premio del presidente al più giovane scelto tra il personale medico ospedaliero, infermieristico e degli operatori socio sanitari, impiegati nell’emergenza contro la pandemia. Riconoscimento andato al medico Sara Mazzanti, all’infermiera Laura Ghitarrari, e all’Oss Elena Tombolini.

«Attraverso loro vogliamo esprimere la nostra gratitudine a chi è stato in prima linea per difendere la salute e la sicurezza di tutti i cittadini marchigiani», il plauso di Acquaroli espresso dal palco allestito nel Salone degli Svizzeri del Museo Pontificio della Santa Casa di Loreto. Condotta da Alvin Crescini e trasmessa in diretta streaming sulle emittenti televisive regionali, questa XVI edizione ha registrato anche gli interventi del sindaco di Loreto Moreno Pieroni, dell’arcivescovo Fabio Dal Cin, delegato pontificio, e del presidente del Consiglio regionale Dino Latini, secondo cui «le Marche sono chiamante nuovamente a resistere. Oggi per l’emergenza sanitaria, prima ancora per il terremoto, da anni per una crisi economica che inevitabilmente si acuisce ad ogni momento di ulteriore difficoltà. Dalla coesione e da una ritrovata identità possono nascere nuove speranze per il futuro».



Durante le 2 ore e 40 minuti di evento, è stato anche sciorinato un resoconto dei principali avvenimenti di “Un anno di Marche”, seguito poi dal collegamento con i rappresentanti delle associazioni dei marchigiani nel mondo: dall’America Latina al Canada, passando per Australia e Lussemburgo, dove si trova il presidente dell’associazione, Franco Nicoletti.

