Le sfide al Forum della ristorazione: dalla tavola un passo verso il futuro

ANCONA - Una prima parte dedicata alle prospettive del settore nazionale, una seconda con la case history di un marchio storico del freddo a tavola; la terza parte, sarà invece strutturata come una tavola rotonda, durante la quale i vari ospiti affronteranno temi di grande attualità e sempre in continua evoluzione e rinnovamento per un settore come quello dei pubblici esercizi. E ci saranno ospiti illustri a partire dal ministro del Turismo Garavaglia.



È una bella sfida questa del primo Forum della Ristorazione Marchigiana in programma oggi dalle 15.30 alla Mole di Ancona e organizzato da Confcommercio Marche e Fipe Confcommercio Nazionale. Creato alla fine - si spera - di una pandemia che ha inciso tantissimo proprio sul settore della ristorazione ha l’ambizione di avviare un percorso di approfondimento e di sviluppo di un settore con margini di crescita importanti soprattutto nella nostra regione. Come se ci fosse un prima e un dopo in questa storia e il dopo va sviluppato secondo una serie di criteri su cui ragionare bene insieme.



Il primo è quello dell’organizzarsi in rete tanto che il Forum nasce come ideale appendice di ‘Tipicità in Blu’ che si è chiuso proprio in questo weekend. Il secondo è quello di stringersi, convolgere e coinvolgersi. In questo senso si spiega la presenza del ministro del Turismo, Garavaglia, del presidente nazionale Fipe-Confcommercio Lino Enrico Stoppani e di una serie di chef stellati che porteranno il proprio contributo. Garavaglia interverrà nel corso della prima parte in cui dalla sindaca di Ancona, Mancinelli al presidente della Camera di commercio delle Marche, Sabatini, dal governatore Acquaroli al direttore generale di Fipe-Confcommercio Calugi l’obiettivo sarà quello di incrociare le prospettive di un territorio da sempre molto dinamico in un quadro nazionale in rapida evoluzione.



La seconda parte avrà come oggetto la case history della Gelateria Fassi, brand romano attivo dal 1880. Una storia fatta di innovazione continua che ha contribuito a far accrescere sempre di più il marchio di famiglia. La terza parte, sarà invece organizzata con in modalità forum . Tramite le voci degli chef si cercherà di raccontare come attraverso il processo creativo, la tradizione possa diventare innovazione sia nel gusto, sia nei procedimenti che rendono un ristorante più efficiente e sostenibile. Tra i relatori anche il patron del ristorante tristellato Dal Pescatore, Antonio Santini con la chef Nadia Santini per anni considerata la migliore chef donna al mondo.

L’elemento imprenditoriale dell’evento viene sottolineato dal presidente e dal direttore di Confcommercio Marche, Giacomo Bramucci e Massimiliano Polacco: «La Ristorazione – le loro parole –, sta cercando con forza e tenacia di sganciarsi dalla problematicità di questo periodo sfruttando nuove forme di contaminazione che sono determinanti per poter sviluppare e far crescere il settore. L’auspicio è che questa giornata crei un approccio sinergico per consacrare la ristorazione come volano economico regionale capace di interagire al meglio con la filiera turistica».

