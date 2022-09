Alluvione nelle Marche, sei morti e tre dispersi. Il fiume Misa ha straripato, incubo nella notte

ANCONA - Sei morti, tre dispersi e un inferno di acqua, fango e detriti torna ad investire il Senigalliese in una notte da incubo che fa riprecipitare la popolazione nel dramma del 2014. E il dramma di quanto sta accadendo in queste ore è documentato da immagini e video che girano in continuazione sui social, mentre nelle pagine ufficiali dei Comuni vengono emessi bollettini per aggiornare i cittadini e sostenerli il più possibile con protezione civile, vigili del fuoco e forze dell'ordine al lavoro per contenere i danni. Ma la tragedia ha proporzioni enormi: la bomba d'acqua che si è riversata nel senigalliese ha causato la morte di sei persone: quattro a Pianello di Ostra, una a Trecastelli ed una Barbara. Altre tre persone risultano disperse, sempre a Barbara.

Sei morti, tre dispersi. Il sindaco: «Che Dio ci siuti»

Una tragedia immane. Le vittime di Pianello sarebbero rimaste intrappolate nel garage: stavano cercando di mettere in sicurezza le auto quando la piena del fiume Misa li ha raggiunti: un'ondata improvvisa, inaspettata, che li ha intrappolati all'interno del locale e non gli ha dato via di scampo. A Passo Ripe, frazione di Trecastelli, M.S. di 72 anni, non ha avuto scampo: era con tutta la famiglia,il marito, due figli e il nipote che sono riusciti a mettersi in salvo. Quando l'acqua ha cominciato a salire l'hanno chiamata ma lei non rispondeva. Era rimasta intrappolata e quando sono riusciti a raggiungerla per lei non c'era più nulla da fare. Il sindaco di Barbara, Riccardo Pasqualini, sulla pagina Facebook del Comune ha tenuto informati i suoi concittadini: «Sia lato Castelleone che lato Serra de Conti la situazione è veramente drammatica e tragica. Invito, se non assolutamente urgente e necessario, di non uscire e di non utilizzare la macchina, è troppo pericoloso e a rischio vita... Tutte le forze disponibili sono all'opera, protezione civile, carabinieri e vigili del fuoco. Che Dio ci aiuti...». Una situazione severa ed estesa, che ha coinvolto nelle Marche tre province e 20 comuni.

La protezione civile: «L'emergenza sta rientrando»

L'ingegnere Stefano Stefoni, capo della Protezione civile regionale, alle 2.30 ha comunicato che la situazione stava tornando lentamente alla normalità. «La bomba d'acqua che per oltre due ore si è abbattuta nella zona ha causato la tracimazione del fiume Misa - ha spiegato al Corriere Adriatico - e nelle zone di Pianello, Barbara e Trecastelli la forza dell'acqua ha causato sei vittime. Al momento si registrano anche tre dispersi. A Senigallia, nonostante la piena, il fiume ha superato gli argini ma la situazione è rimasta sotto controllo grazie anche ai lavori di contenimento che sono stati effettuati. E al momento l'emergenza sta rientrando». Un vertice è previsto questa mattina alle 8.30 per fare la conta dei danni in provincia di Ancona e in provincia di Pesaro Urbino: i vigili del fuoco hanno messo a disposizione un elicottero per un sorvolo nelle zone devastate dall'acqua e dal fango propedeutico anche alla richiesta dello stato di emergenza.