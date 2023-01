ANCONA - La nuova rotta è stata tracciata. Negli ultimi giorni del 2022 la premier Giorgia Meloni ha firmato il Dpcm che nomina il senatore di Fratelli d’Italia Guido Castelli commissario straordinario per la ricostruzione post sisma. Le voci sulla sua designazione per il dopo Legnini si rincorrevano ormai da settimane, ma ora la decisione è stata messa nero su bianco. Al momento, la nomina è al vaglio della Corte dei Conti e, chiuso questo passaggio burocratico che dovrebbe durare al massimo 15 giorni, diventerà ufficiale. Una corsa non semplice, quella di Castelli verso l’ambito ruolo, che ha visto frapporsi non pochi ostacoli nel percorso.



Le resistenze



Dalle resistenze interne alla maggioranza (e allo stesso partito di FdI), dove non tutti hanno remato a suo favore, alla spinta del Pd e di alcuni sindaci del cratere per la proroga dell’attuale commissario Giovanni Legnini. In particolare, una parte della Lega premeva perché l’incarico andasse ad un esponente dell’Umbria. Ed anche l’Abruzzo di Marsilio (FdI) ha tentato di mettere il cappello sulla nomina. Per non parlare delle barricate inizialmente alzate dai nemici che Castelli si è fatto tra i Fratelli d’Italia made in Marche. Alla fine, tuttavia, si è trovata la quadra. Intanto perché, delle quattro regioni del centro Italia scosse dal terremoto del 2016/2017, le Marche sono quelle ad aver subito i danni più ingenti, dunque un commissario del territorio sembra una scelta in linea con le necessità.



La sponda



Ma se il senatore è riuscito ad ottenere una nomina che vale quasi quanto un ministero, è soprattutto grazie alla sponda ricevuta dal governatore Francesco Acquaroli, che avrebbe perorato la sua causa anche a Roma. Un sostegno che all’inizio non sembrava scontato, ma poi risultato decisivo per mettere d’accordo le varie anime della maggioranza. Durante la conferenza stampa di ieri mattina in Regione, quando si parlava ancora di “ipotesi Castelli”, il presidente ha usato parole che ora possono essere lette come il suo endorsement: «È stato il mio assessore alla Ricostruzione e sindaco di Ascoli. Ha tutte le carte in regola per fare bene come ha fatto da sindaco e da assessore sul tema della ricostruzione».

Poi il corollario sulla necessità «di una gestione post sisma più vicina alla regione, più modellata sulle esigenze dei territori per evitare i rischi di un ulteriore spopolamento». Ancora più nel dettaglio: «Servono una strategia ed una progettazione di area vasta, per dare opportunità ai territori del cratere, affinché le risorse producano gli effetti sperati».

Un nuovo corso che il Pd - sia a livello nazionale che regionale - ha cercato di bloccare, facendo pressing sul governo per la riconferma di Legnini. Anche ieri, la deputata dem Irene Manzi si diceva «preoccupata per la sua proroga solo fino al 14 febbraio. Mi auguro che la presidente Meloni non faccia dannosi cambi in corsa e ascolti i sindaci della cabina di coordinamento Anci, le forze sociali ed economiche, i comitati e le associazioni delle zone colpite dal sisma che chiedono di non interrompere il lavoro del commissario». La decisione della premier è stata un’altra e, salvo colpi di scena last minute, Castelli subentrerà a Legnini.