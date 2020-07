La scuola apre, il voto la chiude: così le urne sono già un pasticcio

Che fosse un problema si era capito dopo tutto il dibattito scatenato da diversi mesi a questa parte. Che riuscisse a crearne anche di altri si poteva invece fare a meno. E invece siamo difronte all’ennesimo pasticcio della vita post-Covid. Il parto ufficiale della data del voto amministrativo e del referendum sul taglio dei parlamentari (20 e 21 settembre) ha già la sua prima vittima eccellente: la scuola.

Secondo indicazioni delle Regioni infatti, quasi generalmente il ritorno sui banchi di scuola è stato fissato per lunedì 14 settembre. Con la novità del voto a fine estate, la consuetudine insegna che la preparazione dei seggi impone una chiusura che oscilla dai 3 ai 5 giorni. Pertanto, tradotto: chi torna a scuola il 14 ci resta appena un paio di giorni. «Un disagio che eviteremmo» spiega i governatore Luca Ceriscioli. In realtà, spiega l’assessora alla Formazione Loretta Bravi, la conferenza Stato-Regioni - la IX commissione Istruzione Formazione Lavoro, per l’esattezza - si è già portata avanti con il lavoro e «in una delle ultime riunione aveva scandito il principio che per evitare disagi agli scolari dopo l’assenza prolungata nello scorso anno scolastico i Comuni avrebbero dovuto provvedere ad allestire sedi alternative alle scuole: palestre, uffici circoscrizionali, luoghi pubblici compatibili con i requisiti di un seggio. «Secondo noi è un principio condivisibile e molto attuale - conferma la Bravi - considerato che nei comuni capoluogo possono esserci luoghi differenti ma anche nei piccoli centri la scuola può essere surrogata dal centro sociale o dalla palestra».

«Se invece non si trova un luogo alternativo - continua la Bravi riferendo le conclusioni della IX commissione - allora si resta nella scuola, sede iniziale, con l’adattamento della sanificazione pre allestimento e post voto». Che ovviamente porterà via un altro paio di giorni dal calendario scolastico degli alunni. E, quindi, aggiungendo disagio a disagio. Ma il tema piuttosto complesso della ricerca dei seggi alternativi resta, e come. Se ne sta discutendo ormai da un mese circa. Si potrebbe votare nelle ex caserme (perchè in quelle in uso è vietato). O in palestre e palazzetti dello sport o centri congressi. Comuni, ministero dell’Interno e della Difesa potrebbero mettere a disposizione tutti gli edifici pubblici (tali, per legge, devono essere) adeguati per provare a rispamiare più scuole possibili dallo stop forzato. Di certo non c’è modo di trovare una sede alternativa per i 61.500 seggi elettorali italiani che nella stragrande maggioranza ( 54.800) sono ospitati in edifici scolastici. Bene che vada si potrebbe arrivare ad una soluzione parziale e solo nelle grandi città.

Non è tutto. Per quanto gli appelli in questa direzione si siano moltiplicati (tra i tanti, il segretario nazionale Pd Nicola Zingaretti poi anche il responsabile scuola del Pd Camilla Sgambato che aveva allargato il campo delle possibili alternative persino agli uffici postali, agli uffici in cui si lavora in smart working, ai gazebo) nessuno si nasconde che tecnicamente i problemi da superare sarebbero diversi.

Ammettiamo che si trovino luoghi appropriati e che vengano attrezzati. Intanto andrà valutato se il costo dell’operazione sia sostenibile. Poi, soprattutto, bisognerà informare gli elettori interessati dalla variazione: il numero della sezione e il luogo sono cambiati. Per essere ad Ancona, 100mila abitanti, ci sono 100 seggi: 1000 persone ogni seggio. Poi ci sono tempi strettissimi e un periodo stagionale in cui è difficile trovare le persone a casa. L’operazione è molto complessa, inutile nasconderlo. E al Miur la questione l’hanno già inquadrata. La palla a questo punto passerebbe agli enti locali. La gestione degli Enti locali a Palazzo Raffaello è in capo a Fabrizio Cesetti. La Bravi ha altri problemi e lancia l’allarme: «Abbiamo sollevato le questioni in due tavoli con l’Ufficio scolastico regionale per la ripartenza dopo il Covid. «Le Marche - sottolinea l’assessora pesarese - hanno due problemi piuttosto ingombranti: le classi pollaio nella primaria e nelle superiori e le carenze negli organici per i tagli intervenuti negli ultimi tempi. Abbiamo scritto al ministero più volte e non abbiamo avuto risposta».

