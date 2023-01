Sciopero benzinai, via alle 19 (alle 22 in autostrada). Ecco cosa succede nelle Marche i prezzi schizzano

Sta per scattare lo sciopero di 48 ore indetto dai benzinai in tutta Italia e anche nelle Marche. Oggi alle 19 sulla rete ordinaria e dalle 22 sulle autostrade i distributori, anche self service, saranno chiusi per due giorni. Dopo il primo incontro a palazzo Chigi (con il sottosegretario alla presidenza, Mantovano, i ministri Urso per le Imprese e Giorgetti per l'Economia e il Garante per la sorveglianza dei prezzi, Mineo) i benzinai hanno sospeso lo sciopero ma due successive riunioni al Mimit non hanno avvicinato le posizioni. Nelle prossime ore fare benzina sarà difficile (ma non impossibile).

In autostrada, nel tratto marchigiano, saranno chiuse tutti i distributori di benzina, self service compreso. Sarà dunque un'impresa difficile il rifornimento in regione. Si sta attendendo l'eventuale lista dei distributori che garantiranno il servizio nelle Marche.

LE MOTIVAZIONI DELLO SCIOPERO. Nelle stazioni di servizio due volantini spiegheranno il perché della chiusura: «Per protestare contro la vergognosa campagna diffamatoria nei confronti della categoria e gli inefficaci provvedimenti del governo che continuano a penalizzare solo i gestori senza tutelare i consumatori. Per scongiurare nuovi aumenti del prezzo dei carburanti». Le politiche di prezzo al pubblico, si legge, «non sono imputabili ai gestori, il cui margine medio di guadagno (3 cent/litro) rimane invariato a prescindere dal prezzo finale al consumatore». E, tra l'altro, «per impedire che il prezzo dei carburanti torni a salire, in assenza di politiche di riforma e razionalizzazione del settore; contro il rischio di una nuova campagna di criminalizzaione dei gestori che nascondano le vere inefficienze e lo spazio debordante della criminalità». Si dissocia dallo sciopero l'Asnali, che apprezza gli sforzi del governo e vuole andare avanti con la riforma del settore.

Lo stop scatta dalle 19 di oggi - 24 gennaio - fino alla stessa ora del 26 gennaio sulla rete ordinaria. Stesse date per le autostrade, ma l'orario di riferimento sono le 22. La mobilitazione è stata indetta da Faib, Fegica e Figisc/Anisa, che raccolgono circa il 70% dei 22mila distributori attivi in tutta Italia.

Questi gli impianti che devono garantire il servizio per tutta la durata dello sciopero

Autostrada A1

- Da Milano a Napoli Area di servizio Arda Ovest, km 73; Area di servizio Cantagallo Ovest, km 199.

- Da Napoli a Milano Area di servizio Cantagallo Est, km 199; Area di servizio Arda Est, km 73.

Autostrada A13

- Da Bologna a Padova Area di servizio Castel Bentivoglio Est, km 11.

- Da Padova a Bologna Area di servizio Castel Bentivoglio Ovest, km 11.

Autostrada A14

- Da Bologna a Taranto Area di servizio La Pioppa Ovest, km 2; Area di servizio Santerno Ovest, km 59; Area di servizio Montefeltro Ovest, km 133.

- Da Taranto a Bologna Area di servizio Bevano Est, km 89; Area di servizio Sillaro Est, km 37.

Autostrada A15

- Da Parma a La Spezia Area di servizio Medesano Ovest, km 15.

- Da La Spezia a Parma Area di servizio Tugo Est, km 54.

Autostrada A22

- da Modena a Brennero Area di servizio Campogalliano Est, km 309.