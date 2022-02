Marche Sanità, aspettando il Pnrr pronti 6 milioni per la prevenzione del rischio sismico. Ecco a quali ospedali sono destinati

ANCONA - Se è vero che i fari sono tutti puntati sui 182 milioni del Pnrr , che rappresenteranno la vera rivoluzione copernicana nel settore, qualche tassello nel mosaico del nuovo corso della sanità marchigiana viene messo anche utilizzando risorse già arrivate nelle casse regionali.

Come i 6 milioni, deliberati ieri dalla giunta, che serviranno a finanziare gli interventi di prevenzione del rischio sismico nelle strutture ospedaliere di Urbino, Inrca di Ancona, Fermo e Ascoli. In particolare, per l’Incra di Ancona e l’ospedale a Campiglione di Fermo, i lavori – rispettivamente da 2.172.500 euro e 1.758.000 euro – riguardano le nuove strutture in costruzione, mentre per Urbino e Ascoli, i contributi sono indirizzati ad adeguare i locali dei pronto soccorso dei rispettivi nosocomi. Parliamo di 853.417 euro nel primo caso e 1.178.761 euro nel secondo.



Il documento

«Un ulteriore passo in avanti del Masterplan – commenta l’assessore all’Edilizia ospedaliera Francesco Baldelli - il documento strategico varato nel luglio 2021 che punta a disegnare una sanità moderna, riqualificata e distribuita equamente in tutto il territorio regionale. Guarda oltre la pandemia».

I quasi 6 milioni - per la precisione, 5.962.679 euro - deliberati ieri durante una riunione straordinaria della giunta, sono destinati a una riqualificazione complementare a quelle attualmente in corso. I fondi riguardano il miglioramento sismico in edifici ritenuti “strategici”, ovvero infrastrutture come appunto gli ospedali.

Considerato l’importo disponibile e tenuto conto dei numerosi vincoli relativi agli interventi finanziabili - l’anno di costruzione, l’indice di rischio, la funzione strategica dell’immobile e, soprattutto, l’importo massimo unitario concedibile di 250 euro per metro quadro – «di concerto con l’Anci, si è ritenuto che non fosse opportuno disperdere le risorse con assegnazioni parcellizzate – prosegue il titolare della delega – e che fosse invece preferibile concentrarsi su interventi mirati a favore degli ospedali, distribuendo le risorse in maniera equa a livello regionale».

Confronto al termine del quale sono stati selezionati i quattro interventi ammissibili a finanziamento, sulla base dei criteri stabiliti dall’Ordinanza che stanziava i fondi. Scendendo nel dettaglio, Fermo e Inrca sono stati finanziati fino a concorrenza del massimo importo concedibile (rispettivamente per il 30% e il 36% del totale), mentre le risorse rimanenti sono state assegnate ai presidi ospedalieri di Urbino (14%) e Ascoli (20%).



Tra oggi e domani si terranno le assemblee con i sindaci delle cinque aree vaste per la discussione della bozza definitiva del Pnrr Sanità. Si parte oggi con le province di Ancona, Pesaro Urbino e Macerata, mentre domani toccherà a Fermo ed Ascoli.

© RIPRODUZIONE RISERVATA