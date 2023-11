ANCONA - L’incubo della sanità marchigiana da sempre. La mobilità passiva ha drenato dalle casse del Sistema sanitario regionale oltre 400 milioni di euro in 10 anni. Cifra monster che avrebbe potuto essere investita nel potenziamento dei servizi ai cittadini ma che invece è andata a gonfiare le tasche di altre regioni, Emilia Romagna e Lombardia su tutte. E il 2022 ha registrato un’ulteriore impennata rispetto all’anno precedente. Se nel 2021 i flussi di pazienti in uscita ci erano costati 145,8 milioni di euro, nel 2022 siamo arrivati a 156,5 milioni.

L’analisi



Ad aggiornare un quadro sempre più critico è l’Agenzia regionale sanitaria, che fotografa la situazione della mobilità attiva e passiva nel quadriennio 2019/2022, suddividendoli per provincia. Con quella di Pesaro Urbino che, come da tradizione, risulta maglia nera regionale anche a causa della vicinanza geografica alle gettonate cliniche romagnole. I pazienti marchigiani vanno oltreconfine soprattutto per ricoveri ordinari e specialistica ambulatoriale. L’Emilia Romagna è, si diceva, la regione a più alta capacità attrattiva: le sue strutture ospedaliere erogano circa il 50% dei ricoveri di residenti marchigiani che decidono di migrare oltre confine per curarsi. Seguono la Lombardia con il 13% circa, l’Umbria e il Lazio con percentuali attorno all’8-9%. La mobilità passiva è ascrivibile in particolare all’area ortopedico-traumatologica - quella che più di tutte causa l’emorragia di pazienti dalle Marche alle altre regioni - e cardiologica interventistica. E le destinazioni non sono soltanto i territori a noi limitrofi. La Lombardia, per esempio, è la più scelta dai marchigiani per la cura di patologie rilevanti come la cardiologia interventistica. L’altra metà del cielo è rappresentata dalla mobilità attiva, che nel 2022 ha raggiunto i 112 milioni di euro a fronte dei 104,7 del 2021. Una curva in crescita anche in questo segmento dunque, ma non basta a compensare le uscite, lasciando un buco di 45 milioni di euro.



Il trend negativo



Una cifra in linea con la media degli ultimi 10 anni. E c’è anche un altro aspetto di cui tenere conto nel bilancio finale: il contributo alla mobilità attiva viene soprattutto dalle strutture private - quindi il ritorno per il pubblico è parziale - in particolare per i ricoveri associati alle specialità di area ortopedico-traumatologica, neurologica e di chirurgia generale. Per l’area cardiologica interventistica, invece, il rilevante contributo alla mobilità attiva arriva dall’Azienda ospedaliero universitaria delle Marche. A scegliere di curarsi nella nostra regione sono soprattutto i pazienti abruzzesi, che nel 2022 hanno contribuito alla nostra mobilità attiva per 47,6 milioni di euro. Ma non basta a recuperare il saldo negativo, voragine nelle casse del bilancio sanitario regionale.

Come ricetta per invertire questa tendenza da incubo, il Piano socio sanitario 2023/2025 si propone di rendere la sanità sempre più territoriale, avvicinando i servizi al cittadino. Ma la ragione per cui i marchigiani scelgono di curarsi altrove non è solo legata a questioni di prossimità geografica. «La migrazione - spiega proprio il Piano socio sanitario - può derivare in parte da scelte connesse ad aspetti qualitativi del servizio percepiti dal paziente e, in parte, dalla presenza nel territorio a nord delle Marche di poli ospedalieri di eccellenza (ad esempio, il polo ortopedico-traumatologico Istituto Rizzoli di Bologna)». Invertire questa percezione diventa la priorità assoluta perché perdere tra i 40 e i 45 milioni l’anno in mobilità passiva rischia di affossare un sistema già in affanno.