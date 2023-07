ANCONA - Un corteo lungo quasi un chilometro. Oltre 2mila persone hanno sfidato afa e caldo torrido pur di esserci e dire a piena voce: «Adesso basta! Salviamo la sanità marchigiana». Quella andata in scena ieri mattina ad Ancona è stata più della manifestazione sindacale organizzata da Cgil, Cisl e Uil Marche: è stato il grido d’allarme di un territorio per le tante storture di un sistema regionale deragliato nel biennio nero del Covid e mai tornato sui giusti binari; è stato un sos lanciato dagli operatori sanitari stremati dai ritmi massacranti che devono sostenere, anche ora che l’emergenza pandemica è finita, a causa della carenza di personale. È stato un monito alla Regione a cambiare in fretta di passo o la situazione rischia di esplodere. E dal palco allestito sotto il monumento del Passetto - punto d’arrivo del corteo partito alle 9 da piazza Cavour - i tre segretari regionali delle sigle sindacali si rivolgono direttamente al governatore Francesco Acquaroli, chiedendo maggiore ascolto e più attenzione alle richieste che arrivano da quel mondo.

APPROFONDIMENTI LA PROTESTA Il corteo dei sindacati: "Salviamo la Sanità delle Marche" LA MANIFESTAZIONE Liste d'attesa e carenza di personale, la protesta regionale: «Salviamo la sanità delle Marche»



Il j’accuse



«È mancata la volontà di un dialogo concreto», il j’accuse lanciato all’indirizzo di Palazzo Raffaello dai segretari Gabriele Santarelli (Cgil), Sauro Rossi (Cisl) e Claudia Mazzucchelli (Uil). A partire dal Piano socio sanitario 2023/2025, che a breve approderà in Consiglio regionale per l’approvazione definitiva, «su cui non c’è stato confronto e che non risolverà i tanti problemi aperti», proseguono i sindacati. E promettono di continuare la mobilitazione «se non ci saranno risposte». Perché, osserva Santarelli, «i problemi della sanità marchigiana sono diventati insopportabili e noi raccogliamo la protesta dei tanti cittadini che ci hanno manifestato disagi. A partire dal tema delle liste d’attesa, diventato esplosivo. Questa giunta si è insediata 3 anni fa con l’obiettivo di ridurle ma, ad oggi, è innegabile che la situazione sia peggiorata». Rincara la dose Rossi: «Veniamo da anni di sottodimensionamento del personale e c’è una carenza di qualche migliaio di unità tra medici, infermieri e oss. Serve un potenziamento degli organici: il tetto alla spesa sul personale, calcolato su criteri del 2004, non ha più senso di esistere». Ma a preoccupare particolarmente i sindacai è il Piano socio sanitario, definito «debole e frammentario» da Mazzucchelli: «Avevamo fatto delle proposte e non capiamo se e quale risposta ci sia stata alle nostre richieste. Inoltre, nel Piano ci sono obiettivi a medio e lungo termine, ma nell’immediato che si fa?».



La domanda



Domanda che merita una risposta immediata e alla base della protesta di ieri, che ha portato ad Ancona manifestanti giunti da tutte le Marche, compresa una delegazione del Pd che ha annoverato, tra gli altri, i deputati Irene Manzi e Augusto Curti, il capogruppo regionale Maurizio Mangialardi ed i consiglieri Antonio Mastrovincenzo e Romano Carancini, il sindaco di Pesaro Matteo Ricci ed il segretario provinciale di Ascoli Francesco Ameli. Tra le richieste avanzate alla Regione, la necessità di ridurre la mobilità passiva e quella di contenere i tempi di attesa, anche riorganizzando il Cup regionale. E ancora: riordinare la rete ospedaliera e le reti cliniche e approvare percorsi diagnostici terapeutici assistenziali più efficienti. Inoltre, «occorre investire nelle strutture residenziali e semiresidenziali socio-sanitarie, finanziare il Fondo di solidarietà, dare impulso alla Medicina di genere, stabilizzare i precari della sanità. Tutte questioni rispetto alle quali la Regione mostra ritardi». I temi sono sul tavolo: Palazzo Raffaello come risponde?