Marche, un sabato sotto la pioggia: nuovo allerta meteo Protezione civile

ANCONA – Ci aspetta un sabato poco estivo: la Protezione civile ha infatti diramato un nuovo allerta meteo per temporali, comunque già ampiamente preannunciati dalle previsioni degli ultimi giorni.L’allarme è valido dalla mezzanotte tra oggi e domani sabato primo settembre, per 24 ore fino alla mezzanotte successiva. L’allerta è giallo (il secondo nella scala di gravità) ed è valido per tutto il territorio regionale ad eccezione dell’entroterra ascolano e maceratese. Localmente i fenomeni potranno essere anche di una certa intensità.