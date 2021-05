Marche, tour operator, travel blogger e influencer russi per incrementare gli arrivi turistici

ANCONA - Dalla Russia con amore. Per veicolare il “brand Marche” e condizionare i flussi turistici rispetto ai percorsi canonici, così da dirottarli verso la nostra regione, Palazzo Raffaello ha stretto un accordo quadro con la Camera di Commercio finalizzato ad organizzare un evento a cui prenderanno parte 70 tra operatori turistici, giornalisti, travel bloggers, influencers ed imprenditori provenienti dalla Russia.



L’evento

Un «incoming ed educational tour» - così lo definisce la delibera 673 del 24 maggio – che dovrà svolgersi tra il 24 ed il 28 giugno e che punta ad accaparrarsi questa importante fetta di turismo che finora ha preferito guardare alla Riviera Romagnola. «A seguito dell’evento di presentazione dell’offerta turistica regionale, tenutosi presso l’Ambasciata d’Italia a Mosca lo scorso 19 aprile – ripercorre le tappe il documento con cui la giunta ha approvato lo schema di accordo quadro –, si è definita la possibilità dell’organizzazione, in collaborazione con la compagnia aerea S7, di un incoming ed educational tour di operatori turistici, giornalisti, travel bloggers, influencers ed imprenditori provenienti dalla Russia».



La sinergia

Tornati in patria, il primo interlocutore che si è cercato è stato la Camera di Commercio delle Marche per «un’azione sinergica allo scopo di meglio coinvolgere dei soggetti pubblici e privati che operano nel comparto del turismo e che concorrono alla promozione turistica delle Marche in Italia e nel mondo».

E per la realizzazione dell’evento, l’ente camerale concorrerà alle spese di organizzazione con 50mila euro lordi. Con questo accordo quadro, si passa dai contatti avvenuti «per vie brevi» alla sottoscrizione di un documento che va a declinare nello specifico i contorni dell’evento: il periodo di realizzazione andrà dal 24 al 28 giugno e, con l’ausilio della compagnia aerea S7, verrà organizzato un volo charter A/R per 70 tra operatori del settore e giornalisti che, una volta nelle Marche, verranno accompagnati in un tour alla scoperta delle attrazioni da non perdere disseminate su tutto il territorio.

Contestualmente, saranno loro proposti i principali cluster turistici regionali. «L’iniziativa – si legge nella delibera – riveste una fondamentale importanza strategica per il rilancio del turismo estero, fortemente danneggiato dall’emergenza Covid-19 e che, quindi, ha bisogno di una forte azione di rilancio». L’obiettivo è quello di aumentare «la capacità attrattiva delle Marche in un contesto di mercato turistico sempre più condizionato da scelte di qualità e fortemente organizzate sia sul lato promozionale che su quello organizzativo».

