Rsa, c'è il via libera: le visite dei familiari sono di nuovo consentite. Ma servirà il Green pass

ANCONA - Green pass alla mano per accedere nelle Rsa marchigiane e poter finalmente rivedere i propri cari, dopo mesi di distanza forzata dettata dalla pandemia. L’ordinanza che apre alle visite nelle Residenze sanitarie assistite porta la firma del ministro della Salute, Roberto Speranza, e ha come data in calce quella di ieri, vigilia della Festa della mamma.

Avrà «effetto immediato», precisano dal ministero della Salute. Come si legge nel testo, infatti, entra in vigore dal momento della sua adozione e resterà valida fino al 30 luglio 2021. Uno dei punti salienti è proprio il Green Pass: al terzo comma dell’articolo 1 viene spiegato che i familiari e i visitatori, al momento dell’accesso, dovranno esibire esclusivamente agli incaricati delle verifiche (nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali) le «certificazioni verdi Covid-19», previste dal decreto legge del 22 aprile.



Un concetto ribadito anche nel documento che detta le Modalità di accesso/uscita di ospiti e visitatori in queste strutture. I Green pass, viene spiegato, «possono essere un utile strumento di orientamento alla regolamentazione delle visite e delle uscite programmate, compatibilmente con la situazione locale e con la specificità di servizi e strutture che possono accogliere utenti con diverso grado di fragilità e rischio di trasmissione infettiva». Viene puntualizzato anche che «il possesso e la presentazione delle certificazioni verdi non sostituisce il rispetto delle misure di prevenzione e contrasto della diffusione del contagio né l’interruzione di programmi di screening ove previsti». Fissate modalità accesso e uscita, ma direttori e autorità sanitarie possono adottare misure più restrittive se necessario.

L’ordinanza disciplina l’accesso di familiari e visitatori a strutture di ospitalità e lungodegenza, residenze sanitarie assistite, hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti, e strutture residenziali socio-assistenziali. Accesso, si legge nel testo, consentito nel rispetto del documento che detta le modalità di accesso e uscita, adottato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, come integrato e validato dal Comitato tecnico scientifico per l’emergenza coronavirus. Al comma 2 dell’articolo 1 si precisa che «il direttore sanitario o l’autorità sanitaria competente, in relazione allo specifico contesto epidemiologico, possono adottare misure precauzionali più restrittive necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione».

