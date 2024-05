ANCONA - Dal baratro al rilancio: il Sanzio ci (ri)prova e alza la testa. E i numeri, una volta tanto, remano a favore dello sfortunato scalo marchigiano. Il 2024 sembra essere partito con il piede giusto, tanto da valerci il secondo posto nazionale in termini di trend di crescita nel segmento movimenti, ovvero il totale di aerei in arrivo e in partenza. Fa meglio di noi solo lo scalo di Trieste, con il primo trimestre dell’anno a +41,5% sullo stesso periodo del 2023.

Il risultato

Il Sanzio si assesta invece su un molto dignitoso +40,2%, che in termini assoluti si traduce in 2.471 movimenti tra gennaio e marzo (contro i 2.301 di Trieste). A scattare la positiva fotografia sono i dati elaborati da Assaeroporti, che tracciano l’andamento del sistema aeroportuale italiano. Il risultato forse più lusinghiero, lo scalo delle Marche riesce a centrarlo sul dato relativo ai passeggeri: sempre nel primo trimestre dell’anno, sono transitate dal Sanzio 89.246 persone, con un balzo del +30,3% sul gennaio-marzo 2023. Uno scatto che ci fa anche lavare - almeno per il momento - l’onta subita lo scorso anno: abbiamo di nuovo scavalcato lo scalo competitor di Perugia, che nei primi tre mesi del 2024 ha registrato 57.498 passeggeri, flettendo del 3,8% sul 2023. Trend negativo pure per l’altro aeroporto di riferimento del bacino dell’Italia centrale, quello di Pescara, che vede i passeggeri scendere del 2,9% rispetto al primo trimestre del 2023.

Il trend

Tuttavia, in termini assoluti, l’andamento di Pescara - con i suoi 128.089 passeggeri movimentati - è ancora molto fuori portata per il Sanzio. Che può però consolarsi con un altro buon piazzamento: il trend di crescita del 30,3% sui passeggeri gli vale il sesto posto tra gli scali italiani (e manca la top 5 per un soffio, considerando che il 5° posto va all’aeroporto di Firenze e al suo +30,4%, quindi di fatto un ex aequo). Un parziale riscatto dalla beffa del 2023, sbandierato a destra e manca come l’anno dei record ma che in realtà ha rappresentato una vittoria di Pirro dal momento che per la prima volta Perugia ci aveva superato sul numero dei passeggeri. Il bilancio di fine anno, infatti, era stato di 518.009 passeggeri per il Sanzio e 532.487 passeggeri per Perugia. Un bruciante sorpasso dovuto soprattutto alla liaison tra il San Francesco d’Assisi e Ryanair, che nella programmazione estiva 2023 aveva operato oltre 70 voli settimanali da e per Perugia, con una crescita del 40% rispetto alla stagione 2022. Nei primi tre mesi del 2024 il nostro aeroporto è riuscito a ristabilire i tradizionali equilibri, ma sarebbe un grave errore adagiarsi sugli allori. Come dimostra la competizione dello scorso anno, è la stagione estiva che può confermare o ribaltare il risultato, direbbe Alessandro Borghese.

La programmazione

Il bouquet di voli estivi messi a disposizione dal Sanzio è di tutto rispetto e annovera, oltre alla new entry Atene, anche altre mete tipicamente turistiche come Londra, Parigi, Olbia, Cagliari, Palermo, Catania e Monaco che ci collega con il mondo. Un ventaglio di 15 città raggiungibili dallo scalo - comprese le tre rotte domestiche della continuità territoriale verso Roma, Milano e Napoli - contro le 18 di Perugia che annoverano anche quattro nuove entrate. Un duello all’ultimo passeggero tra i due aeroporti del centro Italia per dimostrare chi ha più appeal. Questa volta il Sanzio riuscirà ad uscire vincitore?