Maxi retata anti droga: arresti e perquisizioni anche in due province delle Marche

ASCOLI - Una maxi operazione antidroga è in corso a cavallo tra Abruzzo e Marche, con i carabinieri ipegnati in arresti e perquisizioni in particolare nelle province di Ascoli Piceno e Pesaro Urbino. È in corso dalle prime ore dell'alba una operazione dei carabinieri del comando provinciale di Pescara per l'esecuzione di 10 misure cautelari personali e varie perquisizioni nelle province di Pescara, Chieti, Ascoli Piceno e Pesaro-Urbino. I provvedimenti sono stati disposti dal gip del Tribunale di Pescara su richiesta della locale procura a seguito di indagini svolte nei confronti di appartenenti ad un gruppo dedito allo spaccio di sostanze stupefacenti. Impegnati 70 carabinieri, unità eliportata ed unità cinofila.

