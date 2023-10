Dottor Aldo Salvi, già primario del Pronto soccorso e della Medicina d’Urgenza all’ospedale di Torrette: la sua nomina a sottosegretario alla presidenza della giunta (con focus sulla sanità) ha chiuso la querelle sul rimpasto a Palazzo Raffaello. È consapevole della delicatezza del ruolo che va ad assumere?

«Devono ancora essere definiti i dettagli del mio ambito operativo, ma quello che posso assicurare è che ci metterò tutte le mie conoscenze, le mie energie, il mio impegno per dare una contributo al buon funzionamento della sanità nelle Marche. Chi mi conosce sa bene che non disdegno di lavorare 14 ore al giorno - festivi compresi - se necessario: ovviamente dovrò avere gli strumenti adeguati perché questo lavoro porti i suoi frutti».

APPROFONDIMENTI IL CASO Regione, ha vinto Acquaroli: Salvi sottosegretario e gli assessori della Lega non si toccano VIDEO Porto San Giorgio, salvato in spiaggia un 80enne: l'eliambulanza cala due medici dall'alto per i soccorsi



Da dove si parte?

«Il mio primo sforzo sarà per ridare fiducia, entusiasmo, speranza agli operatori sanitari, affinché possano tornare ad apprezzare l’unicità e il fascino di questa professione che, anche tra le tante difficoltà, riserva ancora infinite soddisfazioni professionali ed intense esperienze umane».

Quali sono i punti ciechi del settore?

«Il problema irrisolvibile della severa carenza di personale in ogni profilo professionale sanitario, a cui si aggiunge la scarsa attrattività dei professionisti di alcune strutture pubbliche. Per contro i bisogni assistenziali dei cittadini non calano, anzi aumentano di anno in anno con l’invecchiamento della popolazione, con le malattie croniche che vengono “trascurate”, con gli screening che vengono rinviati.

Come se ne esce?

«Non posso minimamente immaginare che ridurre l’offerta possa essere una soluzione: bisognerà rivedere i processi operativi semplificandoli e linearizzandoli, ripartire equamente carichi di lavoro e risorse, espressamente basandosi sui dati. E poi c’è un altro aspetto».

Ovvero?

«Bisognerà chiedere ai cittadini l’uso più appropriato delle risorse sanitarie di cui disponiamo e far rinascere in tutti la fiducia nella sanità pubblica».

E al momento, la fiducia nella sanità pubblica non è al suo picco massimo, per usare un edulcorato eufemismo.

«So già che non sarà un’impresa facile, soprattutto quando sarà necessario modificare consolidate abitudini. Ma se vogliamo continuare a garantire un equo servizio sanitario alla nostra gente dobbiamo riuscirci e, su questo aspetto, è necessario il contributo di tutti».

Una prospettiva ambiziosa, che va ad inserirsi in un contesto politico ancora instabile dopo la crisi di governo: teme che questo possa complicare la sua attività di sottosegretario?

«La nomina, nell’insieme, è stato un gioco di squadra. Voglio ringraziare ed esprimere la mia stima al presidente Francesco Acquaroli per la fiducia riposta nella mia persona, con la certezza di un lavoro costruttivo al suo fianco. E Paolo Mattei, presidente della lista Civitas Civici con il cui simbolo ho partecipato alle elezioni Amministrative del maggio scorso ad Ancona: con grande abilità e tenacia è riuscito a coordinare la vicenda e trovare un ampio sostegno nella Regione».

All’interno della Lega non tutti erano d’accordo sul suo nome.

«Mi corre l’obbligo di evidenziare espressamente che gli onorevoli Andrea Crippa e Giorgia Latini (vice segretario nazionale e segretaria regionale del Carroccio, ndr), avendo raccolto le esigenze del territorio marchigiano, hanno accettato di rinunciare a parte delle loro competenze pur di dare una risposta alla nostra gente. Non so quanti sarebbero stati disposti a questo: a loro devo pertanto un riconoscimento e un grazie particolare anche come cittadino e come medico».