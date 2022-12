ANCONA - Nelle maglie del Bilancio di previsione 2023/2025 che arriverà sui tavoli di Palazzo Leopardi il 28 dicembre, è stato inserito anche un articolo - il 9 septies - già finito nel mirino delle opposizioni. Si tratta di una proposta, a firma del presidente della commissione Affari istituzionali Renzo Marinelli, che permette alla giunta regionale di avvalersi «della consulenza di un esperto per ciascun assessore». Un modo per supportare l’attività dell’Esecutivo nella gestione dell’imponente mole di deleghe che i sette di Palazzo Raffaello si spartiscono. Ma questo comporterebbe inevitabilmente un aumento dei costi e perciò le minoranze hanno acceso un faro sulla questione.

APPROFONDIMENTI IL FOCUS Autonomia, la riforma mina la Scuola: cosa cambia con programmi, prof e costi



La seduta



E, c’è da scommetterci, l’argomento terrà banco durante il dibattito in aula che si preannuncia infuocato. Ma nell’articolato compaiono anche partite fondamentali per il territorio come quella per i voli di continuità dal Sanzio per gli aeroporti di Roma Fiumicino, Milano Linate e Napoli.

Dopo il disco verde di Bruxelles all’operazione arrivato martedì, si resta in attesa del bando dell’Enac per individuare la compagnia aerea che opererà le rotte. Ma intanto, la Regione ha messo a bilancio la sua quota parte, ovvero 3,177 milioni di euro per ciascuna annualità dal 2023 al 2025, che andranno a sommarsi ai 9 milioni previsti dal governo nazionale. Per l’anno 2023 viene poi incrementata di 10mila euro la dotazione finanziaria dell’Atim, l’Agenzia del turismo e dell’internazionalizzazione delle Marche che diventerà pienamente operativa dall’inizio di gennaio. A regime, l’onere relativo al contributo annuale che la Regione garantisce ad Atim è di 865.800 euro.

E ancora: sul fronte sanitario vengono confermate, per il 2023, 110 nuove borse di studio per i medici di medicina generale e 42 per gli specialisti. Con l’acquisto e la fornitura di apparecchiature sanitarie per le Case di Comunità, quelle della Salute e per gli studi associati sarà rafforzata la rete del territorio: tirando le somme, parliamo di 9 milioni di euro tra il 2023 e il 2025. Nello stesso triennio saranno destinati anche 10 milioni di euro ai progetti di Vita indipendente.

La voce di spesa su cui più di ogni altra ha posto l’accento il governatore Francesco Acquaroli, sono però i 21 milioni di euro in tre anni contro il dissesto idrogeologico e la messa in sicurezza dei fiumi. Risorse a dir poco cruciali dopo la tragica alluvione dello scorso 15 settembre che ha stroncato 13 vite e devastato due province. Il quadro finanziario alla base del Bilancio prevede entrate per 5.767.581.835 euro nel 2023, 5.132.445.800 euro nel 2024 e 4.936.887.225 euro nel 2025. Un bilancio ingessato anche a causa del complicato periodo economico che stiamo vivendo. «Vuoto» secondo le opposizioni, che in aula cercheranno di modificarlo a colpi di emendamenti.