ANCONA - Le Marche scaldano i motori e si preparano a brillare nella vetrina della Borsa internazionale del turismo 2023, in scena da oggi e fino a martedì alla Fiera Milano City. E «brillare» è proprio il termine più appropriato, dato che a rappresentare il nostro brand saranno, tra gli altri, gli chef stellati made in Marche, protagonisti domani di uno degli appuntamenti di punta del programma organizzato dalla Regione, con tanto di show cooking nello stand Firmamento stellato.

In generale, il cartellone di quest’anno si presenta decisamente ricco, con 32 eventi distribuiti su tre giorni. Fulcro della giornata di oggi è la conferenza sul “Turismo nelle Marche”, durante la quale saranno presentati i risultati ottenuti dalla regione in termini di presenze nel 2022 e le traiettorie che saranno seguite, nel 2023 per la crescita del comparto. E in questo senso, il governatore Francesco Acquaroli, il presidente della Camera di Commercio Gino Sabatini e il direttore dell’Agenzia per il Turismo e l’Internazionalizzazione delle Marche, Marco Bruschini - in un incontro moderato dal direttore del Corriere Adriatico Giancarlo Laurenzi - presenteranno il programma di promozione turistica 2023-2025 dell’Atim.



Gli eventi



Ci sarà poi anche uno spazio dedicato a Pesaro capitale italiana della cultura 2024, ed un evento declinato sulle iniziative per il rilancio e lo sviluppo dei territori colpiti dal sisma. Tra questi, il progetto di Pieve Torina con il fenomeno social Il Doppiatore Marchigiano. E nel solco del binomio turismo&cultura, Casa Leopardi espone alla Bit un quaderno numerato dalla penna del poeta Giacomo Leopardi. Nello stand della Regione è infatti possibile ammirare il piccolo fascicolo realizzato a mano dal giovane Leopardi. Una scelta vincente per rilanciare il brand Marche, dal momento che, secondo la ricerca condotta dalla piattaforma digitale Musement, la casa natale del poeta a Recanati è l’itinerario culturale più apprezzato dai turisti nella nostra regione. Territorio molto amato anche per la sua enogastronomia, uno dei principali veicoli di promozione per le Marche. E non a caso, dunque, la giornata di domani sarà illuminata, si diceva, dai sei chef marchigiani con una Stella Michelin.



Le stelle



Dalle new entry Davide Di Fabio del ristorante La Gioconda di Gabicce Monte e Enrico Mazzaroni del ristorante Il Tiglio di Montemonaco, a Stefano Ciotti del ristorante Nostrano di Pesaro, passando per Errico Recanati del ristorante Andreina di Loreto, Nikita Sergeev de L’Arcade di Porto San Giorgio e Pierpaolo Ferracuti del ristorante Retroscena di Porto San Giorgio. Le Marche, scrigno di gioielli nascosti, avranno così modo di mostrare quanto valgono in una delle più importanti vetrine dell’anno per il turismo.