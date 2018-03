Marche e reddito di cittadinanza, niente ressa: «Ma c'è chi si informa»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA – Nessun assalto ai Caf o agli Uffici del lavoro, ma qualcuno che, all’indomani dell’ottimo risultato elettorale del Movimento a 5 Stelle, si informa sulla possibilità di ricevere il reddito di cittadinanza. «Ci sono state richieste di informazioni, varie persone volevano sapere di cosa si trattava anche per valutare la possibilità di accedervi - fanno sapere dal coordinamento regionale dei Caf della Cisl -, ma sapete da noi viene tanta gente e ci sono molte richieste. Non facciamo solo la dichiarazione dei redditi, aiutiamo ad esempio anche a compilare le richieste e le certificazioni per l'Isee».