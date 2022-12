Psichiatria, organico a rischio nel pesarese: la denuncia in Consiglio arriva dai 5 Stelle

ANCONA- «L'assessore Filippo Saltamartini non sa quale sia l'organico del servizio psichiatria nell'Area Vasta 1». Così Marta Ruggeri, capogruppo dei 5 Stelle in Consiglio regionale delle Marche, durante il botta e risposta odierno - 13 dicembre - con il numero uno delle sanità marchigiana.

Le dichiarazioni

«La Regione dovrebbe mostrare maggiore attenzione, in particolare verso i cittadini della costa - ha attaccato l'esponente M5s - La risposta all'interrogazione sulle forti difficoltà del servizio psichiatria è stata molto imprecisa, cosa che lascia assai perplessi sui criteri con cui è gestito il settore strategico per eccellenza della Regione. L'assessore non sapeva che dal primo dicembre scorso l'organico è stato rinforzato dalle assunzioni di tre psichiatri, uno per l'unità operativa complessa (Uoc) di Pesaro e Fano, un altro per la struttura a Urbino e un altro ancora per il Sert. Il rischio di un collasso, soprattutto per il servizio nei centri costieri, è però ancora molto concreto». E ancora: «Se per fortuna l'entroterra può contare su un organico quasi al completo ben diversa è invece la situazione del servizio riguardante l'area costiera. Pesaro e Fano sono seconda e terza città delle Marche, dalla Regione meriterebbero più attenzione e rispetto».