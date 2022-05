ANCONA - Caro gasolio, un'altra notte di tensione al porto: bloccati i carichi di pesce d'importazione. Non si ferma la protesta del comparto della pesca contro il caro carburanti: intorno alle 23 di ieri sera tre tir carichi di pesce di importazione sono stati bloccati al porto di Ancona. Un blocco che è andato avanti ore: solo alle 4 di mattina è stato permesso agli autotrasportatori di scaricare dai mezzi il pescato proveniente dall'estero.

È da 23 maggio che le marinerie dell'Adriatico sono in sciopero e non sono amncati momenti di frizione, anhe interni alla categoria. Il blocco dei tir è andato in scena in via Mattei, zona Zipa davanti al cantiere Crn. In mattinata è prevista in una riunione per decidere il da farsi, ma l'intenzione è chiedere ai commercianti di non ordinare più pesce estero per la durata dello sciopero.





