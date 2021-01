Prorogato il contratto per i due Covid Hotel delle Marche: resteranno attivi sino al 31 gennaio 2021

ANCONA - Adesso è ufficiale: prorogato al 31 gennaio 2021 l’accordo per i due Covid hotel attivi nelle Marche. Lo rende noto l’assessore regionale alla Protezione Civile Stefano Aguzzi dopo l’approvazione del provvedimento in giunta. Le due strutture, Recina Hotel di Montecassiano in provincia di Macerata e Atlantic di Senigallia, sono a disposizione per accogliere cittadini risultati positivi al Covid-19 che non necessitano di cure ospedaliere e che non hanno a casa spazi adeguati per la quarantena.

APPROFONDIMENTI L'EPIDEMIA Coronavirus, continuano a crescere i positivi: altri 458 casi nelle...

Il contratto con i Covid hotel prevedeva la data del 31 dicembre 2020 come ultimo giorno di utilizzo. “Visto il perdurare della crisi sanitaria– spiega Aguzzi - e l’ulteriore esigenza che possono soddisfare i Covid hotel precedentemente individuati a Senigallia e Montecassiano e vista la scadenza del primo contratto, la giunta regionale ha deciso, di concerto e su richiesta dell’Asur, di prorogare al 31 gennaio 2021 i due Covid hotel attualmente in servizio. Benché le strutture non siano utilizzate a pieno regime, hanno garantito una buona funzionalità e un buon utilizzo, alleggerendo la pressione sulle strutture ospedaliere che hanno così potuto avere a disposizione una serie di posti che altrimenti sarebbero stati occupati dai malati in uscita dal periodo di positività”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA