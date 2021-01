Pronto il piano vaccinale ma le dosi sono ancora un rebus. Saltamartini: «Non possiamo perdere altro tempo»

ANCONA - Il piano vaccinale anti Covid è stato messo nero su bianco, ma i ritardi nelle forniture rischiano di compromettere la tabella di marcia.

La giunta regionale ha deliberato le linee di indirizzo per il completamento della fase 1 e l’avvio della fase 2, ma preoccupa la rimodulazione al ribasso nella consegna delle dosi annunciata dalle aziende produttrici dei tre farmaci attualmente approvati dall’Ema – Pfizer, Moderna ed AstraZeneca, che ha ottenuto il disco verde proprio ieri –: il ministro agli Affari regionali Francesco Boccia ha convocato per oggi i governatori perché «adeguiamo il piano vaccini», ha fatto sapere. Dunque, sebbene già deliberate, anche le linee di indirizzo marchigiane – a cui dovrà fare seguito il piano attuativo degli enti del Servizio sanitario regionale, da presentare all’assessorato competente entro la fine della prossima settimana – potrebbero subire qualche modifica.



«Siamo in grande allarme perché i vaccini scarseggiano – osserva l’assessore alla Sanità Filippo Saltamartini -: bastano per il richiamo e, martedì, dovrebbero arrivare altre 10.500 dosi Pfizer, ma dobbiamo sbrigarci a somministrare la profilassi ad over 80, disabili e soggetti con altre patologie, per i quali preferiamo usare Moderna, più fattibile a domicilio». Finora, però, di dosi Moderna nelle Marche ne sono arrivate solo 3200. «Ci chiedono di fare causa alle aziende produttrici, ma non è così che si risolve la questione». Nell’attesa di capire come il governo modificherà il piano vaccinale, la Regione prosegue con il completamento della fase 1 – che comprende operatori sanitari, personale e ospiti delle Rsa, persone di età pari o superiore a 80 anni (di cui 125.363 non ospitati in strutture residenziali) -, ancora a metà. A questo proposito, il Pd ha richiesto un accesso agli atti per verificare che i destinatari finora vaccinati fossero titolati ad avere la precedenza.



«Su 37mila vaccinazioni, 6677 sono state somministrate a personale non sanitario – scrive il consigliere regionale dem, Antonio Mastrovincenzo –: quante di queste persone avevano realmente diritto di ricevere il vaccino? Rispondendo ad una nostra interrogazione, l’assessore alla Sanità ha dichiarato che è tutto regolare. Noi invece non ci vediamo chiaro per niente». Una volta completata la fase 1, anche con l’ausilio dei medici di base, si passerà allo step successivo che prevede la vaccinazione di 71 mila disabili assistiti a domicilio, caregivers, 3.359 disabili assistiti in strutture residenziali e semiresidenziali (vaccinati direttamente nelle strutture), 57.800 persone fragili (affette da patologie che aumentano il rischio di complicanze) con meno di 60 anni a cui sarà somministrata la profilassi negli ospedali, 33.100 tra insegnanti e personale scolastico, circa 11mila tra forze dell’ordine e operatori penitenziari, detenuti 350.000 persone tra 60 e 79 anni, lavoratori dei servizi essenziali e setting a rischio. La fase 3 riguarderà il resto della popolazione, ma a questo punto è difficile prevedere quando partirà.

