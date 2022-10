ANCONA - Una comunità energetica per risparmiare sui costi del gas. È uno dei progetti su cui Hamu, l’hub composto da Marche, Abruzzo e Umbria sta lavorando dopo aver vinto, negli scorsi mesi, il bando finanziato dal ministero della Ricerca con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza sugli Ecosistemi territoriali di innovazione. Parliamo di 120 milioni di euro da declinare in diverse progettualità, tra cui appunto, quella per una comunità energetica tra le tre regioni.



Le declinazioni



Oltre all’Ecosistema dell’innovazione, alla creazione di start up, alla nascita di nuove attività imprenditoriali ed alla crescita dimensionale delle imprese, l’hub composto da dieci soci fondatori marchigiani, umbri ed abruzzesi - fra associazioni industriali, università e fondazioni - si sta occupando della creazione di una comunità energetica per l’acquisto del gas a prezzi competitivi. «Insieme - ha sottolineato Francesco Merloni, presidente della Fondazione Aristide Merloni, presentando il progetto negli scorsi giorni in Abruzzo - possiamo raggiungere la massa critica e la dimensione territoriale che consente di perseguire obiettivi qualificanti».

Parole a cui hanno fatto eco quelle dell’ex governatore e coordinatore di Hamu Gian Mario Spacca, che ha sottolineato come, in un anno di vita, «Hamu abbia già costruito tre progetti significativi e nel 2023 entrerà nel vivo il progetto che riguarda l’energia con tre direttrici: la costruzione di comunità energetiche che sostengano le aziende, il potenziamento delle infrastrutture energetiche delle tre regioni e, a più lungo termine, la restituzione di una prospettiva all’Adriatico utilizzando la leva energetica». Un piano ambizioso che si propone di affrontare uno dei temi più caldi di questa fase di impennata dei prezzi di luce e gas.

Ed i fondi per finanziarlo saranno ricavati da quei 120 milioni che Hamu si è aggiudicata grazie al progetto presentato, in sede di gara, dalle università di Marche, Umbria ed Abruzzo che prevede la realizzazione dei centri di ricerca, in materia di innovazione, legati all’imprenditorialità. Nelle Marche saranno dislocati 4 dei centri di sviluppo delle attività, portate avanti dagli atenei di Urbino, Ancona, Macerata e Camerino, per un programma complessivo di 40 milioni. Nello specifico, gli Ecosistemi dell’innovazione sono reti di università, enti pubblici di ricerca, enti pubblici territoriali, altri soggetti pubblici e privati altamente qualificati ed internazionalmente riconosciuti, che intervengono su aree di specializzazione tecnologica coerenti con vocazioni industriali e di ricerca del territorio di riferimento, promuovendo e rafforzando la collaborazione tra il sistema della ricerca, il sistema produttivo e le istituzioni territoriali. Hamu, in questo senso, punta anche a contribuire al contenimento dei costi dell’energia.