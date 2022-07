Carburanti alle stelle e prezzi +8%, Mangoni (Adiconsum): «Famiglie sotto attacco»

ANCONA - Il consumatore è sotto attacco. Si difende tagliando tutto ciò che non è strettamente necessario, anche se ciò comporta un peggioramento della qualità della vita. Ma anche segnalando abusi, truffe e storture del mercato e figlie della situazione.

«In particolare ci arrivano segnalazioni per aumenti spropositati nel prezzo del carburante; generi alimentari la cui confezione viene venduta sempre allo stesso prezzo ma con una quantità inferiore di prodotto e pratiche commerciali scorrette che promettono al consumatore un risparmio sulla bolletta energetica che poi, in realtà, non si verifica» segnala Roberta Mangoni di Adiconsum Marche Aps, associazione che interviene a difesa del consumatore fino a coinvolgere l’Antitrust.

I dati Istat