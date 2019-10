Nuova veloce perturbazione Sole e pioggia si alternano da oggi al prossimo weekend

OGGI

MERCOLEDI'

GIOVEDI'

Marche

piovaschi

VENERDI'

Sull'adriatico:

Sull'Adriatico:

SABATO

Sull'adriatico

Sull'adriatico:

DOMENICA

Sull'adriatico:

Sull'adriatico:

Oggi tempo buono salvo annuvolamenti sparsi, instabile sull'estremo Sud. Domani, mercoledì 9 ottobre 2019, peggiora al Nord con deboli piogge verso sera; tempo buono altrove, tranne che al Sud. Giovedì invece migliora al Nord, nubi irregolari al Centro, bel tempo al Sud. Ma vediamo le previsioni dinel dettaglio per tutta la settimana.Nord: tempo nel complesso soleggiato salvo annuvolamenti irregolari, più diffusi su Prealpi lombarde e Veneto il mattino. Temperature stazionarie, massime tra 19 e 21.Centro: ampi spazi soleggiati, eccezion fatta per residui addensamenti sulle regioni adriatiche in diradamento dal pomeriggio. Temperature in lieve rialzo, massime tra 18 e 24.Sud: insiste dell'instabilità su Calabria ionica e Sicilia orientale, qui con fenomeni anche temporaleschi, soleggiato altrove. Temperature stabili, massime tra 20 e 25.Nord: nubi in generale aumento con piogge tra pomeriggio e sera su Alpi e levante ligure, fenomeni più deboli e occasionali sulle pianure. Temperature stabili, massime tra 15 e 21.Centro: nubi in aumento sulla Toscana con piogge dalla sera a partire da Lunigiana e Garfagnana; bel tempo sui restanti settori. Temperature in lieve rialzo, massime tra 20 e 24.Sud: instabilità sui versanti ionici e Sicilia orientale, soleggiato sul resto dei settori. Temperature stazionarie, massime tra 21 e 26.Tornano condizioni soleggiate, salvo locali banchi di nebbia il mattino lungo il Po e nubi irregolari su Veneto e Friuli-Venezia Giulia. Temperature in aumento, massime tra 20 e 23.Centro: nuvolosità irregolare tra Toscana, Umbria econ occasionalisui rilievi appenninici; poche nubi altrove. Temperature stazionarie, massime tra 21 e 24.Sud: residua variabilità su Sicilia orientale e Calabria, generali condizioni di bel tempo sulle altre regioni. Temperature stazionarie, massime tra 22 e 26.Nord: Al nord ovest: Sereno. Al nord est: Sereno sulle pianure emiliane e sulle Dolomiti, nubi sparse con ampie schiarite altrove.Centro sul tirreno: nubi sparse con ampie schiarite sulla Capitale, sereno altrove.nubi sparse con ampie schiarite sui litorali e sulle subappenniniche, Nubi sparse con ampie schiarite sulla dorsale e sul Gran Sasso.Sud sul tirreno: nubi sparse con ampie schiarite sulle subappenniniche e sulla dorsale campana, sereno altrove.sereno sul litorale adriatico e sul litorale ionico, nubi sparse con ampie schiarite sulle Murge e sulla dorsale lucana, nubi sparse con ampie schiarite sulla dorsale molisana. Sulle isole maggiori: nubi sparse con ampie schiarite altrove.Al nord ovest: sereno sulle pianure lombardo-piemontesi, nubi sparse con ampie schiarite altrove. Al nord est: sereno.Centro sul tirreno: sereno sulle pianure toscane, nubi sparse con ampie schiarite altrove.: nubi sparse con ampie schiarite sul Gran Sasso, sereno altrove.Sud Sul tirreno: sereno sui litorali, nubi sparse con ampie schiarite altrove.sereno sul litorale adriatico, nubi sparse con ampie schiarite altrove. Sulle isole maggiori: sereno sulla Costa Smeralda e su interne sarde, coperto con pioggia debole su interne siciliane, nubi sparse con ampie schiarite altrove.Nord: al nord ovest nuvoloso con locali aperture in riviera ligure, sereno sulle pianure lombardo piemontesi, nubi sparse con ampie schiarite sulle Alpi occidentali. Nubi sparse con ampie schiarite sulle Alpi centrali.Al nord est: sereno sulle pianure emiliane e sulle Dolomiti, nubi sparse con ampie schiarite altrove.Centro Sul tirreno: nubi sparse con ampie schiarite sui litorali, nuvoloso con locali aperture sulla Capitale, nubi sparse con ampie schiarite altrove.nubi sparse con ampie schiarite sui litorali e sulle subappenniniche, sereno sulla dorsale e sul Gran Sasso.Sud Sul tirreno: sereno sulle pianure, nubi sparse con ampie schiarite altrove.sereno sul litorale ionico, nubi sparse con ampie schiarite altrove. Sulle isole maggiori: sereno sul Cagliaritano e su interne sarde, nubi sparse con ampie schiarite su interne siciliane, coperto con pioggia debole sulla zona etnea, nubi sparse con ampie schiarite altrove.