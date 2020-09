Ecco l'autunno, arrivano i temporali. Temperatura giù e neve in montagna. Ecco dove e quando

CANTO DEL CIGNO DELL’ESTATE, NEI PROSSIMI GIORNI FREQUENTI TEMPORALI E STOP AL CALDO ANOMALO

TRA VENERDI’ E SABATO INTENSA PERTURBAZIONE ATLANTICA, IRROMPE L’AUTUNNO SULL’ITALIA

NETTO CALO TERMICO, TORNA LA NEVE SULLE ALPI

ANCONA - L'estate ci lascia. Nei prossimi giorni il tempo sarà instabile con acquazzoni e temporali sparsi su diverse aree d’Italia. Tra venerdì e sabato intensa perturbazione dal Nord Europa con maltempo, tracollo termico, burrasche di vento e ritorno della neve sulle Alpi fino alle quote medie. Ma vediamo nel dettaglio le previsioni di Edoardo Ferrara, esperto di 3bmeteo.com.“Nel corso della settimana assisteremo ad un netto cambio delle condizioni meteo-climatiche sull’Italia, con il caldo anomalo di questi giorni che diventerà ben presto un ricordo, soprattutto al Centronord”.Lo sostiene l'esperto di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara che spiega: “Nei prossimi giorni il tempo si manterrà piuttosto instabile con occasione per rovesci e temporali sparsi soprattutto al Centronord, ma a tratti anche al Sud. I fenomeni saranno distribuiti in modo molto irregolare ma localmente di forte intensità, specie sulle regioni di Nordovest e al Centro. Le temperature inizieranno a calare soprattutto sulle regioni centro-settentrionali".“Mentre in questi giorni avremo a che fare con marcata instabilità, dal Nord Europa si preparerà la discesa di una intensa perturbazione atlantica che di gran carriera punterà anche Mediterraneo centrale e Italia – aggiunge Ferrara di 3bmeteo.com – tra venerdì e sabato ci attendiamo così il primo vero peggioramento di stampo autunnale con maltempo dapprima al Centronord, poi anche al Sud. Diverse aree d’Italia verranno così interessate da piogge e temporali diffusi, localmente anche di forte intensità e con rischio nubifragi, in particolare al Nord e sul versante tirrenico. Su Alpi, Prealpi, pedemontane del Nord, Liguria e alta Toscana non esclusi picchi pluviometrici complessivi anche di oltre 100 mm. Il tutto accompagnato da un netto rinforzo del vento, dapprima di Scirocco e Libeccio, poi di Ponente; sulla Sardegna il Maestrale potrà soffiare con raffiche superiori ai 100km/h, con mari generalmente molto mossi o agitati”.“Questa perturbazione sarà accompagnata da aria più fredda di origine groenlandese, che sarà responsabile di un netto calo termico soprattutto al Centronord, dove si potranno perdere anche oltre 8-10°C tra venerdì sera e sabato. Di fatto la neve potrà tornare ad imbiancare le nostre Alpi a tratti fino alle quote medie, con fiocchi non esclusi sin verso i 1400-1500m sui settori settentrionali. Al Sud invece farà ancora caldo fino a venerdì compreso, con anzi un temporaneo aumento termico dovuto al richiamo dei venti di Scirocco, prima di un calo termico nel weekend, più apprezzabile sul versante tirrenico” conclude Ferrara di 3bmeteo.com.