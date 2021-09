Il caldo ha le ore contate, allerta meteo per temporali sulle Marche: ecco dove e quando

MARCHE - In questi scampoli d'estate il caldo, a volte anche opprimente, è tornato ad affacciarsi sulle Marche, concededo altre giornate buone da spendere sotto l'ombrellone. Ma la situazione non durerà a lungo: la Protezione civile ha infatti diramato un allerta meteo giallo per l'arrivo di temporali su tutta la regione. Temporali che localmente potrebbero raggiungere anche una certa intensità. L'allerta è valido per 24 ore a partire dalla mezzanotte tra oggi, venerdi 16 settembre, e domani.

Una previsione confermata anche dagli esperti di 3bmeteo.com: "Venerdì piogge e temporali dalla Toscana fino all'alta Campania, più frequenti nel pomeriggio e con alcuni fenomeni che sconfineranno alle Marche, seppur in attenuazione in serata. Coinvolta dall'instabilità inizialmente anche parte del Nord, con un avvio di giornata piovoso e a tratti temporalesco su Emilia, est Lombardia e Triveneto, ma con tendenza a graduale miglioramento nel corso della giornata".

