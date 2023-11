Nuova allerta meteo per le Marche: vento forte e mareggiate sulla costa. Fiocchi di neve cadono sul capoluogo

ANCONA - Vento forte e mareggiate sulle coste delle Marche, si abbassa la quota della neve con rischio di "Graupel" ( "neve tonda") nell'entroterra, temperature in ribasso ovunque: si preannuncia un week end all'insegna del maltempo, con l'annunciato arrivo sull'Italia della "sciabolata artica". E la Protezione civile delle Marche ha emesso un nuovo allerta meteo, giallo, per le zone 2-4-6, tutta la costa, valido per tutta la giornata di oggi, sabato 25 novembre, per l'arrivo di forti venti e mareggiate. A proposito di neve, in alcune zone, i fiocchi sono caduti su Ancona anche a causa del forte freddo.

Cos'è il "Graupel" (neve tonda)

"Nella prima parte - specifica l'allerta - della giornata di sabato 25 l'irruzione di aria fredda dalla Scandinavia determinerà brevi rovesci o temporali che del mare Adriatico si sposteranno velocemente verso le Marche.

La presenza di aria fredda in quota e l'abbassamento dello zero termico favoriranno la formazione di graupel. Sulla fascia basso-collinare e costiera i venti saranno forti settentrionali con raffiche fino a burrasca. Il mare sarà molto mosso con possibilità di mareggiate". Per Graupel (conosciuto anche come snow pellet o gragnola) si intende la precipitazione composta da "palline di neve" a bassa densità, generalmente inferiore a 0.8 g/cm3, di diametro superiore a 5mm, più simile alla neve che al ghiaccio.

Le previsioni per oggi

Cielo, nel corso della notte, con nuvolosità medio-bassa in aumento da settentrione, a divenire parziale o irregolare in mattinata; dissolvimenti, sempre da nord, già nel corso della mattinata, poco coperto nel pomeriggio-sera. Precipitazioni in ingresso in nottata dal settore costiero centro-settentrionale, a carattere sparso e localmente di rovescio, a scemare verso l'ascolano al più nel primo pomeriggio; nevicate sull'Appennino dai 1000 metri circa. Venti dai quadranti settentrionali, moderati con forti raffiche sulla fascia costiera; indebolimenti pomeridiano-serali. Temperature in diminuzione, più marcata per le massime.