Il presidente Acquaroli conferma: «Il Covid corre, le Marche in zona gialla dal 20 dicembre»

ANCONA - Da lunedì prossimo 20 dicembre le Marche passeranno in zona gialla. Il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli, conferma la notizia del Corriere Adriatico. «Questo passaggio - spiega il governatore -, in base all'andamento dell'incremento dei ricoveri in area medica, era previsto per lunedì 27 ma nelle giornate di mercoledì e di ieri si è registrata una forte accelerazione dell'incidenza, superando il fatidico 15% che ci consentiva di restare in zona bianca. In due giorni abbiamo registrato un incremento superiore a quello di una settimana intera».

