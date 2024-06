ANCONA - L’onda lunga delle elezioni rischia di abbattersi su Palazzo Leopardi. Nelle Marche la Lega è riuscita ad evitare il sorpasso di Forza Italia, piazzandosi dietro solo all’imprendibile Fratelli d’Italia. E questo ha rinvigorito la segreteria regionale del Carroccio che era ad un passo dalla defenestrazione. Ma per restare davvero a galla, deve recuperare terreno dove l’ha perso quasi del tutto. Nell’assemblea legislativa, appunto, dove il partito ha subito una diaspora pre-elettorale non da poco e ora non ha più la golden share conquistata alle Regionali del 2020 a suon di voti.

APPROFONDIMENTI LA SFIDA Acquaroli vs Ricci: «I candidati top per le Regionali». Il gotha dell'imprenditoria risponde

Prima delle urne

Ad una manciata di giorni dalle tornate europee e amministrative, tre consiglieri regionali hanno lasciato la Lega in aperta polemica con la segretaria regionale Giorgia Latini: Marco Marinangeli, Lindita Elezi e Mirko Bilò (quest’ultimo dato ad un passo da Forza Italia). Per il momento il terzetto si è piazzato nel Gruppo misto, che sta per diventare ancora più affollato. Con l’elezione del leghista Luca Serfilippi a sindaco di Fano, infatti, entrerà a Palazzo Leopardi Giovanni Dallasta, che dal Carroccio è già uscito da tempo. Così, le fila della squadra della segretaria Latini si assottigliano ulteriormente. Tradotto: se prima la Lega poteva contare sulla maggioranza relativa, ora è andata abbondantemente sotto a livello numerico, schiacciata dal peso specifico di FdI e dalla crisi interna. Adesso il partito di Giorgia Meloni può contare su otto consiglieri votanti (compreso il governatore Francesco Acquaroli), mentre il Carroccio è scivolato da nove a cinque. Uno sbilanciamento che di fatto non farà quasi più toccare palla alla Lega. Lo sa bene la segretaria Latini, che non ci sta ad essere messa all’angolo e a sette mesi di distanza dal tentativo di rimpasto della giunta, frantumatosi contro lo scudo di Acquaroli, starebbe lavorando ad un nuovo golpe. Un golpino, questa volta: in sostanza, avrebbe chiesto (volendo usare un eufemismo, pare che il linguaggio sia stato diverso) all’assessora alla Cultura e all’Istruzione Chiara Biondi di dimettersi per tornare a sedersi sullo scranno da consigliera. Che tra le due non scorra buon sangue non è un mistero per nessuno, ma la motivazione del diktat è un’altra: il passo indietro di Biondi butterebbe fuori dall’assise Elezi (entrata a Palazzo solo dopo la promozione ad assessora dell’ormai ex collega di partito), facendo riguadagnare un consigliere alla Lega. Una punizione per la fuoriuscita e un punto in più nel pallottoliere regionale, insomma. Grandi manovre per provare a riportare in equilibrio i pesi e contrappesi della maggioranza.

Il precedente

Tra il dire e il fare, però, c’è di mezzo Acquaroli, che non ci pensa proprio a toccare la sua giunta. E se è riuscito a bloccare il primo golpe quando la Lega aveva la forza dei numeri in Consiglio, perché dovrebbe cedere ora che ha la maggioranza assoluta? È vero che il Carroccio marchigiano non è crollato alle Europee, ma con il suo 8% difficilmente riuscirà a dettare la linea al governatore in quota FdI, forte del 32,9% dei voti. La matematica non è un’opinione. La geografia politica nemmeno.