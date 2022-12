ANCONA - Fine anno con polemic a politic a sulle nuove proposte di gestione dei Parc hi naturali. Per l’area protetta del San Bartolo , nel Pesarese , la bagarre si è scatenata sulla proposta di legge 97, a firma del consigliere regionale di FdI Nicola Baiocchi, che punta ad aumentare da cinque a sette i membri del consiglio di amministrazione (con le nomine dirette di Palazzo Raffaello che passerebbero da una a tre). I sindaci di Pesaro e Gabicce, Matteo Ricci e Domenico Pascuzzi, sono già saliti sulle barricate, parlando di una «proposta lesiva per l’ente». E per questo, hanno chiesto al governatore Francesco Acquaroli di «fermare il blitz».

APPROFONDIMENTI IL CASO Caccia al lupo, braccio di ferro ambientalisti-agricoltori sul futuro della specie





Le diatribe



Ma non c’è solo la partita del Parco del San Bartolo a scuotere le vacanze natalizie. Al Parco della Gola della Rossa e di Frasassi, si profila un divorzio non consensuale dall’Unione Montana Esino Frasassi. Ma andiamo con ordine. Il j ’accuse, lato Pesaro, è firmato anche dalla consigliera regionale del Pd Micaela Vitri che denuncia «un tentativo di governare il Parco pesarese da parte della Regione che così aggiunge altre sedie alla sua lista di poltronifici» e di «un ennesimo atto di prepotenza da parte della maggioranza che ha imposto l’iscrizione d’urgenza della riorganizzazione». Mentre lato Ancona, i sette Comuni dell’Unione montana Esino Frasassi temono che si creerà un vertiginoso aumento delle spese (almeno 225mila euro) ed uno scompenso sull’unità già molto fragile del comprensorio. Per Cerreto d’Esi, Cupramontana, Fabriano, Mergo, Sassoferrato, Serra San Quirico e Staffolo, l’ipotesi di una nuova governance è del tutto antieconomic a. E se intende coinvolgere meglio Genga e Arcevia, territori su cui ricade oltre il 60% dell’area protetta grande 10mila ettari ( i due Comuni assenti del sodalizio montano ) , non considera che sono già membri attivi del Comitato di Coordinamento istituzionale del Parco.

«Comitato – evidenzia no in una nota i sette sindaci coinvolti – che sin dal 2015, anno costitutivo dell’Unione, ha il compito di esprimere indirizzi e pareri su tutti gli atti di programmazione e pianificazione del Parco, sul bilancio preventivo e consuntivo». Poi, evidenziano l’inutile aggravio economico. «Mentre tutti gli altri Parchi r egionali affidati ad un ente autonomo, spendono una cifra compresa tra i 20 e i 30mila euro all’anno solo per il funzionamento di organi, con la gestione dell’U nione montana Esino Frasassi la spesa è pari a zero». Spese in più a cui si aggiungerebbero i 60mila euro per la sede, strumenti e mezzi, e altri 225mila euro l’anno per il personale. Sono necessari e inoltre altre quattro figure specifiche dedicate al settore affari generali e al settore economico-finanziario. « L’e nte - ricordano i sindaci - rimarrà senza fondi per l’invarianza finanziaria prevista dalla proposta stessa (Pdl 99/2022 , prima firmataria, l’assessora leghista Chiara Biondi, ndr ) dell’assemblea marchigiana».



Le ragioni