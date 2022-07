«Cinesizzarsi, che errore»: il vice governatore Carloni nel Podcast del Corriere

Sul sito del Corriere Adriatico da non perdere il nuovo Podcast “Voce in capitolo”, curato dal nostro direttore Giancarlo Laurenzi. Ogni venerdì saranno analizzati i temi legati all’attualità insieme con storie di marchigiani che hanno reso onore alla regione che amiamo e nella quale viviamo.

Il Podcast del direttore Laurenzi

Nella prima puntata - già online - si parla di economia e futuro con il vice governatore della Regione Marche, Mirco Carloni. Il senso del podcast inaugurale è che le Marche sono arrivate a un bivio. Poche le alternative: cambiare passo o lasciarsi travolgere. L’emergenza crea emergenza, ma il tempo scorre veloce e nessuno ha intenzione di aspettarci: nè in Italia, nè in Europa. Da sempre laboratorio di idee e di eccellenze, costantemente attente alle trasformazioni, le Marche si interrogano attivamente sulle azioni da intraprendere. Nessuna pausa per riflettere, purtroppo: dopo il Covid ecco la guerra con l’aumento del costo delle materie prima e dell’energia.

Carloni: non abbassare la qualità

L’assessore all’economia Carloni - il vero ministro delle finanze della Regione - non ha dubbi su quello che ci aspetta e indica la strada, che è stretta ma non sbarrata: basta piangersi addosso, il modello del metal-mezzadro è finito. Bisogna far tornare le aziende qui, riportare a casa le nostre e attirarne di nuove. Lasciamo stare le sfide con chi abbassa la qualità, abbiamo solo da perderci. Cinesizzarsi è una iattura. E il merlonismo non è finito. Il Carloni-pensiero: da oggi sul primo podcast del nuovo sito del Corriere Adriatico.