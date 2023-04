​Marche, piove in tutta la regione: nella notte allagamenti a San Benedetto del Tronto

ANCONA- Come indicato dalle previsioni meteo di questi giorni, con relative allerte, dalla scorsa notte sta piovendo con insistenza in tutte le Marche.

Allagamenti a San Benedetto del Tronto

Non si registrano particolari disagi, in particolare alla viabilità, anche se i vigili del fuoco sono al lavoro in varie località per rami e piante caduti sulla sede stradale. Durante la notte tra sabato e domenica (15 e 16 aprile), però, ci sono stati allagamenti a San Benedetto del Tronto.