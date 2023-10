ANCONA - Mentre mezz’Italia è sott’acqua per il passaggio del Ciclone Medusa, le Marche se ne stanno in parte al riparo, protette dalla dorsale appenninica. Ieri in serata ci sono stati piovaschi sparsi e problemi con il vento (con qualche albero in strada specie in provincia di Macerata) ma a mezzanotte è cessata l’allerta meteo gialla per vento e mareggiate e ci aspetta un weekend più primaverile che autunnale.

Qualche pioggia, secondo l’ultimo bollettino della Protezione civile regionale, è prevista nella giornata di oggi. Prima precipitazioni deboli sparse nelle zone montane e tra la tarda mattinata ed il pomeriggio possibili fenomeni nel settore centro-meridionale, anche a carattere di breve rovescio o temporale. Domani la possibilità di precipitazioni è limitata a deboli e locali fenomeni nel settore centro-meridionale, più probabili nel pomeriggio. Le temperature sono in diminuzione, ma restano superiori alle medie del periodo.



Massime fino a 24° C



Le massime previste oggi raggiungeranno un picco di 24°C ad Ascoli e Osimo, mentre domani diverse località, soprattutto della fascia costiera (da Pesaro, a Senigallia a San Benedetto) raggiungeranno i 23°C. Per lunedì è prevista una giornata di tempo stabile, senza pioggia. Anche ottobre, dopo un settembre di precipitazioni scarse, ripropone il rischio di siccità, tanto che da lunedì il Consorzio Ciip, che serve una zona tra il Piceno e il Fermano, ha deciso di riattivare tre impianti di captazione di soccorso.



A settembre nelle Marche le precipitazioni medie mensili rilevate dall’Amap erano state di 37,74 mm, decisamente sotto la media 1991-2020 (84,36 mm). Ad ottobre (fino al 18) il dato è molto peggiorato: siamo a 9 mm, rispetto a una valore medio della serie storica di 80,56. Nel trend di periodo più lungo (dal primo dicembre 2022) il dato della precipitazione cumulata giornaliera resta superiore (+16%) rispetto alla media del trentennio, ma il surplus accumulato soprattutto a gennaio, maggio e giugno, si sta assottigliando, visto che fino ad agosto era ancora intorno al + 40%.