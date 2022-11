Nelle Marche un weekend di pioggia e neve: attenti anche al gelo. Ecco le previsioni

ANCONA - Un weekend di pioggia e neve sulle Marche e lunedì nelle zone centrali della regione arrivano anche le prime gelate della stagione. Nessuna allerta meteo, per fortuna, ma domani (sabato 26 novembre) e domenica (27 novembre) il bollettino meteo della Protezione civile regionale segnala pioggia nella fascia costiera con temperature in diminuzione, tanto che è prevista neve da mille metri nelle zone interne, addirittura 900 metri nella giornata di domenica.

Arriva la perturbazione atlantica

Cosa succede? L'arrivo di una perturbazione atlantica nel versante tirrenico determinerà,anche sulla nostra regione, l'ingresso di aria più fredda dai Balcani, con fenomeni di instabilità, in particolare per la giornata di domani. Per la giornata di lunedì la scarsa ventilazione favorirà l'inversione notturna, con un sensibile calo delle temperature minime.

