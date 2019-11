Piogge, temporali e temperature in calo: ecco dove colpirà il maltempo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ancora giornate calde, temperature sopra la media ma qualcosa sta per cambiare. Ecco la situazione.VENERDI' 8 NOVEMBRENord: Maltempo su Lombardia, Emilia Romagna e Triveneto con piogge anche forti. Migliora al Nordovest dal pomeriggio. Neve dai 1000-1300m. Temperature in diminuzione, massime tra 10 e 15.Centro: Maltempo su Sardegna e Tirreniche con piogge e temporali anche forti; variabilità sull'Adriatico con piogge meno assidue. Temperature stabili, massime tra 13 e 18.Sud: Peggiora in Campania con temporali, meglio altrove con piovaschi in arrivo verso sera sul basso Tirreno. Temperature stabili, massime tra 16 e 20.SABATO 9 NOVEMBRENord: Ultime piogge al mattino su Triveneto e Friuli con residue nevicate sulle Alpi dai 900m, meglio altrove. Discreto ovunque dal pomeriggio. Temperature stazionarie, massime tra 10 e 14.Centro: Instabile su Sardegna e Tirreniche con piogge e temporali intermittenti in spostamento dalla sera al versante adriatico. Temperature stabili, massime tra 13 e 18.Sud: Instabile su Campania e Sicilia, peggiora altrove con piogge e temporali tra il pomeriggio e la sera. Temperature stabili, massime tra 16 e 21.DOMENICA 10 NOVEMBRENord: Molte nubi al Nordovest con piogge sparse e nevicate sulle Alpi dai 900m, maggiore variabilità altrove ma con nubi in aumento da ovest. Temperature stazionarie, massime tra 11 e 15.Centro: Instabilità in aumento in Sardegna, nubi sparse altrove con fenomeni occasionali, peggiora in serata sul Tirreno con piogge. Temperature stabili, massime tra 13 e 18.Sud: Nel complesso poco nuvoloso salvo variabilità e qualche isolato fenomeno tra Campania e Sicilia. Temperature stabili, massime tra 16 e 21.