ANCONA - Nel solo mese di gennaio, l’indagine Excelsior realizzata da Unioncamere ha previsto nelle Marche 13.380 assunzioni, nel 25% dei casi con contratti a tempo indeterminato. Una buona notizia, si dirà. Ma c’è il rovescio della medaglia: nel 47,6% dei casi si tratta di figure di difficile reperimento. Dallo studio emerge infatti come 48 imprese su 100 ritengano che avranno difficoltà a trovare i profili desiderati. Una criticità che riguarda trasversalmente tutti i settori, ma che morde di più nel manifatturiero e nei servizi.

«È un problema che coinvolge un’azienda su due - va al cuore della questione il presidente di Confindustria Marche Roberto Cardinali - e le figure tecniche sono le più critiche da trovare. In prospettiva, il problema diventerà sempre più grave con il ricambio generazionale, perché escono persone specializzate difficili da rimpiazzare. Dunque, al di là della preoccupazione odierna, che c’è, è nel medio periodo che la situazione rischia di farsi ancora più complicata».

Poi la riflessione amara: «C’è purtroppo una disaffezione verso il mondo dell’impresa». Un’analisi condivisa anche da Massimiliano Polacco, direttore di Confcommercio Marche, secondo cui «la difficoltà maggiore è trovare professionalità legate alle competenze necessarie alle aziende. C’è troppa proposta generica, ma non professionalità per subentrare a chi va in pensione. Con Quota 100, ci siamo trovati a dover sostituire persone con 30-40 anni di esperienza e, dopo un anno, non siamo ancora usciti a coprire tutte le professionalità che ci sta chiedendo il mercato. Dall’esperto finanziario alla contabilità, fino alla professionalità del sindacale: serve un minimo di conoscenza di base per occupare questi ruoli e non riusciamo a reperire le figure adeguate». Amplia poi il raggio del ragionamento, il direttore di Confcommercio: «Una volta formati, molti giovani non vogliono le responsabilità. Quindi piuttosto che avere un incarico che preveda maggiori responsabilità, preferiscono lasciare il posto di lavoro ed andare altrove».



I settori



I settori più in affanno sono quello del manifatturiero - in particolare per quel che riguarda i segmenti di moda, meccanica e mobile - e quello dei servizi (turismo e ristorazione in testa). Nel primo caso, soprattutto per la carenza di profili specializzati sul mercato; nel secondo, perché «si fa fatica a trovare chi voglia lavorare nel weekend o la sera», chiosa Polacco. Tra le figure più introvabili, spiccano ingegneri, geometri, digital manager, operai specializzati modellisti di calzature e orlatrici.

«Stiamo portando avanti iniziative negli istituti per fare orientamento scuola-lavoro - fa sapere il segretario regionale di Confartigianato, Gilberto Gasparoni - e abbiamo avviato un confronto serrato con la Regione. C’è anche un tavolo aperto nella commissione consiliare Sviluppo economico presieduta da Andrea Putzu dove stiamo definendo una lista di 30-40 figure tra le più richieste dal mercato per far sì che la formazione in partenza con il programma Gol dia priorità a questi profili. è una situazione incredibile: abbiamo il lavoro ma non il personale per farlo. E dall’altra parte ci si lamenta della disoccupazione». Un mismatch tra domanda e offerta che richiede un supplemento di riflessione anche sul lato formazione, dunque.

«Un mismatch che nel nostro Paese sta aumentando - accende i riflettori Moreno Bordoni - e lo vediamo tutti i giorni nelle aziende manifatturiere con addetti specializzati introvabili e figure che non hanno abbastanza conoscenze per essere subito introdotte nel mondo del lavoro e, soprattutto, nelle imprese che oggi stanno facendo la differenza, ovvero quelle molto digitalizzate, che hanno più bisogno di profili pronti ad operare con macchinari high tech e molto costosi». Un paradosso da sanare prima di subito.