Covid, rimbalzo dopo il giorno festivo: quasi mille positivi nelle Marche, ma cala l'incidenza. Quattro morti, ricoveri +1/ Il trend

ANCONA - Rimbalzo, fisiologico, dei positivi al Covid giornalieri nelle Marche. Dopo il minimo di ieri, infatti, si è tornati ad un numero di tamponi analizzati elevato (circa il quadruplo del giorno prima) con la conseguente crescita degli infetti. Il trend, però, rimane quello in calo degli ultimi mesi, tanto che anche l'incidenza continua nella sua corsa al ribasso.

Oggi, martedì 24 maggio 2022, il Gores ha segnalato nuovi 927 positivi al (ieri erano stati 273, ma con il limitato numero di test effettuati la domenica) al Covid nelle Marche, con un tasso di infezione del 25,8% (ieri era al 28,6%) sui 3.593 (ieri 954) tamponi diagnostici analizzati. L'incidenza continua a scendere e oggi si attesta a 340,49 casi settimanali ogni 100mila abitanti (ieri 370,35).

Quattro morti, ricoveri +1

Oggi è stato purtroppo segnalato il decesso legato al Covid di 4 persone nelle Marche. Sono morti due uomini e due donne, con età comprese tra 81 e 94 anni e tutti già sofferenti anche peer altre malattie. Da inizio pandemia sono state 3.903 le vittime nelle Marche, 2.156 uomini e 1.747 donne.

In lieve aumento i ricoverati, che oggi sono 111 (1 più di ieri). Salgono a 4 (+1, tasso di occupazione 1,7%) quelli in terapia intensiva, stabili a 107 (10,7%) quelli in area medica

IL TREND DEI CONTAGI

