Ospedali, aumenta senza soste la pressione. i ricoveri a quota 600. E anche i contagi non si fermano

ANCONA - La situazione ricoveri per Covid si fa sempre più preoccupante nelle Marche: in pochi giorni si è raggiunto il totale di 600 pazienti infetti nelle strutture ospedaliere marchigiane, di cui 68 in terapia intensiva e 161 in semi intensiva.

Un dato che sicuramente influenzerà gli indicatori utilizzati dagli esperti per determinare la fascia di rischio della regione, senza contare che in questa settimana sono aumentati anche i casi positivi intercettati dai tamponi: nella giornata di ieri 564 le persone risultate infette nel percorso nuove diagnosi con 5.796 tamponi testati. Di questi 3.831 nel percorso nuove diagnosi (di cui 1.965 nello screening con percorso Antigenico) e 1.965 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 14,7%).



Dei nuovi casi accertati, 167 sono in provincia di Macerata, 112 in quella di Pesaro Urbino, 103 in quella di Ancona, 77 in provincia di Fermo, 60 in quella di Ascoli Piceno e 45 fuori regione. Questi casi comprendono soggetti sintomatici (62), contatti in setting domestico (129), contatti stretti di casi positivi (157), contatti in setting lavorativo (22), contatti in ambienti di vita/socialità (17), contatti in setting assistenziale (4), contatti con coinvolgimento di studenti di ogni grado di formazione (11), screening percorso sanitario (5) e 2 rientri dall’estero. Per altri 155 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche. Sui 1.965 test del percorso Screening Antigenico, sono stati riscontrati 55 casi positivi (da sottoporre al tampone molecolare). Il rapporto positivi/testati è pari al 3%. Ieri invece negli ospedali marchigiani ci sono stati anche 27 dimessi. Gli ospiti delle strutture territoriali sono 220, le persone che si trovano nei pronto soccorso (e che non vengono considerate ricoverate) sono 35. Sono 52 i pazienti ricoverati al Covid Hospital di Civitanova Marche: 11 in terapia intensiva, 28 in semi intensiva e 13 in non intensiva. I positivi in isolamento domiciliare sono saliti da 12.992 a 13.412, il totale dei ricoverati più isolati passa a 14.012.



Le persone in quarantena per contatti con contagiati sono 13.626, di cui 4.306 con sintomi, 645 operatori sanitari. Dall’inizio della pandemia i dimessi/guariti sono 29.752. Infine il Servizio sanità della Regione ha comunicato il numero dei decessi avvenuti per Covid. Nove marchigiani sono morti per le complicanze legate al virus, facendo salire le vittime a 1685. I deceduti avevano un’età tra i 67 ed i 97 anni , tutti con patologie pregresse: tre risiedevano in provincia di Ancona, tre nel Fermano, una in provincia di Pesaro e Urbino e una a Macerata.

