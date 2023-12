ANCONA - Nelle Marche, ogni anno, si registrano circa 14mila nuovi casi di tumore. I più frequenti sono il cancro al seno, alla pelle, alla prostata, al colon e al polmone, e l’età media dei malati si assesta sui 69 anni. Per la loro presa in carico, il sistema sanitario nazionale si è organizzato a livello regionale nelle cosiddette reti oncologiche, ovvero gruppi di professionisti di provenienza e discipline diverse che assistono le persone sin dal primo sospetto tumorale, seguendole per tutto il percorso di cura. Reti che però non hanno raggiunto in tutte le regioni lo stesso livello di efficienza. Ci sono quelle al top e «totalmente performanti» - Toscana, Emilia-Romagna, Piemonte/Valle d’Aosta, Veneto e Liguria - e quelle «da supportare» come Calabria, Molise, Sardegna, Umbria, Basilicata e Abruzzo.

APPROFONDIMENTI LA SANITÀ Ospedale Ascoli, il Nursind attacca l'Ast: «Il reparto di Medicina Ala Ovest del Mazzoni è senza un Oss nel turno di notte»



La mappa



Nel gruppo di mezzo di sono le Marche, insieme a Campania, Puglia, Sicilia e alle province autonome di Trento e Bolzano, regioni che «essendo partite da una riorganizzazione della rete stanno mostrando un crescente impatto favorevole sugli esiti». A stilare la classifica e assegnare le valutazioni è l’Agenas, l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, che ha pubblicato gli esiti dell’indagine sullo stato di attuazione delle Reti oncologiche regionali, condotta nel 2023 analizzando i risultati del monitoraggio dell’anno 2022. Monitoraggio eseguito sulla base di diversi indicatori. «Il Rapporto - spiega l’Agenas - presenta approfondiment che contribuiscono all’analisi sullo stato di attuazione della Rete in termini di capacità produttiva riferita all’attività chirurgica, di mobilità e spesa, oltre che di prossimità delle prestazioni erogate nella Rete riferita alle attività ambulatoriali di chemioterapia e radioterapia».

La prima analisi riguarda il cosiddetto Indice sintetico Sdo, che raggruppa tre indicatori calcolati sulle sette maggiori patologie oncologiche (tumore maligno a mammella, colon, retto, polmone, prostata, utero e ovaio): presa in carico da strutture della rete; indice di fuga fuori regione; e tempi di attesa in strutture della rete (con percentuale dei ricoveri entro 30 giorni).



Il punteggio complessivo assegnato all’Indice sintetico varia da 0 a 50 e le Marche prendono 33,4, collocandosi al dodicesimo posto su venti. L’Agenas prende poi in considerazione anche un altro parametro di valutazione, ovvero l’Indice sintetico questionario che, in base ad un questionario inviato alle Regioni, valuta quattro aspetti delle Reti oncologiche: la struttura di base, i meccanismi operativi, i processi sociali e il sistema di monitoraggio e valutazione. E su questo aspetto le Marche hanno ampi margini di miglioramento: nella classifica nazionale, infatti, arrivano quartultime, guadagnando appena 14,41 punti su 50.

Posizione poco gratificante - quella di quartultime d’Italia - che le Marche mantengono anche combinando i due indicatori (Indice sintetico e Indice sintetico questionario) in quello Complessivo sintetico di valutazione. Tra le osservazioni che l’Agenas fa alle Marche, «si evidenzia che ci sono strutture che operano con volumi adeguati, ma non sono dotate di un accesso multidisciplinare per la corretta presa in carico del paziente, il che non permette la discussione multidisciplinare del singolo caso clinico».

Inoltre, «per i tumori ginecologici e quello del colon-retto si raccomanda di evitare dispersioni della casistica», mentre per quelli «dello stomaco e del pancreas, si raccomanda fortemente di individuare rispettivamente due-tre centri e uno per concentrare la casistica esternamente dispersa». In generale, per l’Agenas, la Regione Marche «ha una buona presa in carico per strutture, anche se non in ottica di rete, ma elevati tempi di attesa». Si può fare meglio.