ANCONA - AAA comunicatori cercasi. Il nuovo corso dell’Azienda ospedaliero universitaria delle Marche targato Armando Gozzini mette a fuoco una priorità assoluta. La gestione delle liste di attesa? No. La comunicazione. Scorrendo l’albo pretorio dell’ospedale, calendario alla mano, si può notare come gli avvisi pubblici per il conferimento di un incarico libero professionale ad un oftalmologo e a un odontoiatra finalizzati alla riduzione delle liste di attesa, siano datati 14 marzo.

Ma siccome la precedenza va alle questioni più importanti, il 7 marzo venivano emanati altri due bandi per immettere nell’organico, a tempo determinato, due figure di alto profilo: uno specialista della comunicazione istituzionale ed uno specialista dei rapporti con i media. «La direzione generale dell’Azienda - si legge nella determina 153 del 7 marzo - considerato che le attività di informazione e comunicazione hanno, nel rapporto tra Servizio sanitario nazionale e cittadino, un ruolo strategico, ha richiesto la predisposizione di uno specifico bando per la stipula di due contratti a tempo determinato (6 mesi) part-time al 50%».

Magari queste due figure specializzate nella comunicazione sapranno spiegare meglio al cittadino che per prenotare un’ecografia, una mammografia o una colonscopia ci si deve appellare al proprio santo di fiducia per trovare un posto in tempi non biblici, per restare in tema religioso. O che si devono attendere ore al Pronto soccorso prima di essere ammessi, a causa di un numero di risorse umane ridotto all’osso. Questione di priorità. Per la sanità pubblica, a quanto pare, è la comunicazione.