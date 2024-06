ANCONA - Per qualcosa che si sblocca, c’è tanto ancora che resta in paziente attesa. È la triste sorte a cui vanno incontro le grandi opere. In Italia in generale, nella nostra regione in particolare, dove tra la presentazione di un progetto e la sua realizzazione passano decadi. Ne sa qualcosa il porto di Ancona, che per veder garantita un’uscita per i tir - prima a sud, poi a ovest e infine a nord, neanche fosse una canzone degli 883 - che non paralizzasse il traffico cittadino, ha ingaggiato una battaglia che va avanti da 40 anni.

Cosa manca

Battaglia che solo ora ha iniziato a vedere la luce in fondo al tunnel. Ad ogni minimo step del lunghissimo iter procedurale che imbriglia le grandi opere, la politica esulta come se dal giorno dopo dovessimo vederle realizzate, ma non è mai così. E l’attesa si trasforma in frustrazione. Restiamo in ambito portuale, dove ci sono importanti progetti che, se proseguono di questo passo, forse li vedranno i nostri nipoti. Uno dei più rilevanti è quello per il raddoppio del sito della Fincantieri, dal valore di 80 milioni di euro di cui 40 finanziati dal ministero delle Infrastrutture e 40 dalla stessa azienda di cantieristica navale. Era il lontano 2018 quando veniva presentato il progetto; poi, nell’agosto 2020, l'allora ministra alle Infrastrutture De Micheli firmò il decreto per i 40 milioni statali.

Ancora alle carte

Dai toni trionfalistici con cui venne annunciato, sembrava che si dovesse tradurre nella pratica nel tempo di un amen. Non fu così. Avanti veloce: arriviamo al 14 novembre 2023, quando il direttore generale di Fincantieri Pierroberto Folgiero e il presidente dell’Autorità portuale Vincenzo Garofalo firmano l'accordo. Tradotto: 4 anni dopo, siamo ancora alle carte. Ben più tortuoso il percorso per la realizzazione del terminal crociere al Molo Clementino che, oltre al mostro a tre teste della burocrazia, si trova contro anche l’avversione della giunta dorica alla sua realizzazione. Parliamo di un’opera da 22 milioni di euro su cui la Msc avrebbe voluto erigere a proprie spese - dopo aver partecipato al bando e in caso di assegnazione - il suo home port in un’area di 7.400 mq per un movimento stimato in 350-400mila croceristi a stagione. Il progetto di fattibilità tecnico-economica era stato presentato nel 2018: l’Authority ha inserito l’opera nel bilancio di previsione 2025 e attualmente è in corso la procedura di Via-Vas al ministero dell’Ambiente. Anche qui, dunque, siamo a carissimo amico. Soprattutto se si considera quanto accaduto ad un’altra opera che coinvolge il porto dorico, insieme a Rfi, Regione e Comune di Ancona: il lungomare Nord. Terzo tassello dell’uscita nord dallo scalo - il resto del trittico è composto dall’ultimo miglio e al raddoppio della SS16, che invece procedono più spediti - è impantanato proprio sulla Valutazione di impatto ambientale da ormai 5 anni.

L’impasse

Si tratta di un’opera da 52,8 milioni di euro per la rettifica dei binari dell’Adriatica e la scogliera da realizzare a protezione della ferrovia. L'accordo di programma tra Rfi, Authority, Regione e Comune era stato firmato nel 2017: il 6 maggio 2019 Rfi inoltrò l'istanza per la Via al ministero dell'Ambiente. Siamo in attesa da allora. Dulcis in fundo, la penisola tra le banchine 27 e 28 per allontanare dalla città gli attracchi. Tutti la considerano fondamentale, ma non siamo neanche al progetto di fattibilità. Se il cronoprogramma ricalcherà i tempi dei progetti fin qui elencati, altro che nipoti. Un successone, con l’aria che tira.